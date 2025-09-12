Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat

Patru dintre cei cinci judecători din complet au votat pentru condamnarea lui Bolsonaro pentru cinci infracțiuni: participarea la o organizație criminală armată, tentativa de abolire violentă a democrației, organizarea unei lovituri de stat și distrugerea unor bunuri guvernamentale și culturale protejate.

Unicul vot de achitare, exprimat de judecătorul Luiz Fux, a fost salutat de susținătorii lui Bolsonaro, care au acuzat procesul de „persecuție politică”.

Decizia este fără precedent, fiind prima dată când un președinte și mai mulți ofițeri ai armatei au fost condamnați pentru o tentativă de lovitură de stat.

Printr-un mesaj publicat pe platforma X, Secretarul de Stat american, Marco Rubio a calificat procesul drept „vânătoare de vrăjitoare” și a anunțat că Statele Unite vor „răspunde corespunzător”.

(sursa: Mediafax)