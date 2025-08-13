JD Vance: Misiunea lui Trump este de a readuce pacea în Europa

JD Vance a declarat că a vorbit pe scurt cu Donald Trump după convorbirile telefonice anterioare cu liderii europeni, iar președintele american i-a transmis că „vom face din readucerea păcii în Europa misiunea noastră ca administrație”.

Președintele american Donald Trump a purtat miercuri discuții virtuale cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.

Întâlnirea a avut loc cu două zile înainte ca Trump să se așeze la masa negocierilor cu președintele rus Vladimir Putin, în Alaska.

(sursa: Mediafax)