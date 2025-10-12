x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Oct 2025   •   12:20
Joe Biden urmează un tratament cu radiații și terapie hormonală pentru cancerul de prostată
Sursa foto: Hepta/Joe Biden

Fostul președinte Joe Biden urmează un tratament cu radiații și hormoni, ca parte a unei noi faze de tratament pentru forma agresivă de cancer de prostată cu care a fost diagnosticat după ce a părăsit funcția, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt, citat de Associated Press.

„Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, președintele Biden urmează în prezent un tratament cu radiații și hormoni”, a declarat Kelly Scully, asistenta lui Biden.

Democratul în vârstă de 82 de ani a părăsit funcția în ianuarie, după ce, cu șase luni mai devreme, renunțase la candidatura pentru realegere în urma unei dezbateri dezastruoase cu republicanul Donald Trump, pe fondul îngrijorărilor legate de vârsta, starea de sănătate și capacitatea mentală a lui Biden. Trump a învins-o pe democrata Kamala Harris, care era vicepreședinta lui Biden.

În mai, biroul postprezidențial al lui Biden a anunțat că acesta a fost diagnosticat cu cancer de prostată și că boala s-a răspândit la oase. Descoperirea a venit după ce acesta a raportat simptome urinare.

Cancerul de prostată este clasificat în funcție de agresivitate folosind ceea ce se numește scorul Gleason. Scorurile variază de la 6 la 10, cancerul de prostată cu scorul 8, 9 și 10 fiind mai agresiv. Biroul lui Biden a declarat că scorul său era 9, ceea ce sugerează că cancerul său este printre cele mai agresive.

Luna trecută, Biden a fost operat pentru a i se îndepărta leziunile canceroase de pe frunte.

(sursa: Mediafax)

