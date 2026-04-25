Joc periculos: Trump oprește negocierile cu Iranul. „Dacă vor să discute, nu trebuie decât să ne sune”

de Redacția Jurnalul    |    25 Apr 2026   •   20:37
Sursa foto: Hepta

Președintele SUA Donald Trump a anunțat, sâmbătă, că a anulat deplasarea emisarilor săi Steve Witkoff și Jared Kushner pentru discuții cu Iranul în Pakistan, dar că acest lucru nu înseamnă o reluare a războiului.

„Tocmai am anulat deplasarea reprezentanților mei la Islamabad, în Pakistan, pentru a se întâlni cu iranienii”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social, citat de Le Figaro.

„Prea mult timp pierdut cu deplasările, prea multă muncă! (...) Nimeni nu știe cine e la conducere, inclusiv ei înșiși”, a adăugat el, . „Dacă vor să discute, nu trebuie decât să ne sune”, a mai afirmat președintele SUA.

Witkoff și Kushner urmau să plece sâmbătă la Islamabad pentru a relua negocierile în vederea încetării definitive a războiului din Orientul Mijlociu, a indicat vineri Casa Albă, subliniind că această întâlnire a fost solicitată de Teheran.

Întrebat de publicația Axios dacă această anulare înseamnă că va relua războiul, Donald Trump a răspuns: „Nu. Nu înseamnă asta. Încă nu ne-am gândit la asta”.

(sursa: Mediafax)

