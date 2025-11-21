O judecătoare federală ordonă administrației Trump retragerea Gărzii Naționale din Washington

Totuși, judecătoarea Jia Cobb a amânat aplicarea măsurii timp de 21 de zile, până pe 11 decembrie, pentru a permite guvernului să facă apel.

Din iunie, președintele republican a trimis succesiv Garda Națională la Los Angeles, Washington și Memphis. A făcut acest lucru de fiecare dată împotriva avizului autorităților locale democrate.

Trump a susținut că aceste trupe suplimentare sunt necesare pentru combaterea criminalității și pentru sprijinirea poliției federale de imigrare (ICE), scrie Le Figaro.

În urma desfășurării Gărzii Naționale în capitală, în august, municipalitatea a dat în judecată administrația federală. Autoritățile locale au acuzat guvernul că și-a depășit competențele.

În prezent, aproximativ 2.175 de militari ai Gărzii Naționale sunt desfășurați la Washington. Dintre aceștia, 1.245 au fost trimiși din alte state, potrivit celor mai recente date militare.

Joi, judecătoarea Jia Cobb a dat dreptate municipalității. Ea a decis că guvernul federal „a acționat contrar legii prin desfășurarea Gărzii Naționale din Washington pentru misiuni de descurajare a criminalității fără solicitarea autorităților civile ale orașului”.

Judecătoarea a stabilit și că legea nu îi permite executivului să trimită la Washington militari ai Gărzii Naționale din alte regiuni ale țării.

Municipalitatea Washington are un statut special. Nu este afiliată niciunui stat american și are o autonomie limitată, deoarece Congresul controlează o parte din afacerile sale interne.

În octombrie, justiția a blocat măsuri similare în Chicago și Portland. Administrația Trump a cerut de urgență Curții Supreme, majoritar conservatoare, să autorizeze trimiterea Gărzii Naționale în Chicago. Instanța nu a emis încă o decizie.

Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigrației clandestine o prioritate absolută. El a vorbit adesea despre o „invazie” a Statelor Unite de către „criminali veniți din străinătate” și a comunicat frecvent despre expulzările imigranților.

(sursa: Mediafax)