Șefa diplomației UE: „Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului”

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a transmis mesajul pe platforma X.

„Moartea lui Ali Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului”, a scris Kallas.

Ea s-a adresat poporului iranian solicitându-i să aleagă calea către libertate.

„Ceea ce urmează este incert. Dar acum există o cale deschisă către un Iran diferit, unul pe care poporul său ar putea avea o mai mare libertate de a-l modela. Sunt în contact cu parteneri, inclusiv cu cei din regiune care suportă cel mai mult acțiunile militare ale Iranului, pentru a găsi măsuri practice pentru dezescaladare”, a scris Kaja Kallas.

Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Iranul din 1989, a fost ucis sâmbătă în timpul unui atac aerian al armatelor din Israel și SUA.

(sursa: Mediafax)