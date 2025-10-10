Keir Starmer, acuzat că îndepărtează ultimii consilieri progresiști din echipa sa

Conform The Guardian, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a început o reorganizare a echipei sale de la Downing Street, care a dus la plecarea unora dintre ultimii săi aliați progresiști.

Mișcarea are scopul de a-i conferi mai mult control lui Darren Jones, noul secretar-șef al premierului, considerat acum mâna sa dreaptă în guvern.

Reorganizarea vizează principalele politici ale executivului, cu intenția de a eficientiza procesul decizional și de a recentra prioritățile guvernamentale.

Schimbările au dus la plecarea a două consiliere considerate apropiate de aripa progresistă a Partidului Laburist, Carys Roberts și Muneera Lula.

Deși li s-au oferit noi poziții, ambele au refuzat, considerând că rolurile lor ar fi fost marginalizate.

În locul lor au fost aduși mai mulți consilieri asociați cu Institutul Tony Blair, printre care Axel Heitmueller și Harvey Redgrave, acesta din urmă preluând conducerea unității de politici publice.

De asemenea, fostul consilier al Theresei May, Toby Lloyd, urmează să se ocupe de politici de locuire și infrastructură.

Surse din Downing Street susțin că reconfigurarea urmărește consolidarea controlului tehnocraților asupra guvernului, în detrimentul figurilor cu profil politic puternic.

Criticii afirmă însă că este vorba despre o „epurare progresistă” și în echipa premierului rămân din ce în ce mai puține femei.

Aliații lui Starmer neagă acuzațiile, subliniind că direcția guvernului rămâne una progresistă și amintind discursul recent al premierului, în care a respins atacurile populiste ale liderului Reform UK, Nigel Farage.