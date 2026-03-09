Kievul sare în ajutorul americanilor: Ucraina desfășoară drone interceptoare pentru a proteja bazele SUA din Iordania

Zelenski a spus că SUA au solicitat asistență pe 5 martie, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma atacurilor asupra Iranului. Ucraina a acceptat imediat și a trimis echipa a doua zi, potrivitThe Kyiv Independent.

„Am reacționat imediat”, a spus președintele. „Am spus: da, desigur, vom îi vom trimite pe experții noștri”.

Desfășurarea are loc în contextul în care Iranul ripostează la atacurile Statelor Unite și Israelului, lansând drone și rachete împotriva bazelor americane, facilităților diplomatice și țintelor civile din întreaga regiune.

Kievul a dezvoltat o vastă expertiză în combaterea dronelor de atac de tip Shahed fabricate în Iran, de când Rusia a început să le utilizeze pe scară largă în atacurile asupra orașelor și infrastructurii ucrainene în 2022.

Ucraina a dezvoltat drone interceptor și alte tehnologii pentru a-și apăra spațiul aerian.

Zelenski a declarat că Kievul a discutat cooperarea în materie de securitate cu mai multe state din regiune, menționând că unele dintre acestea mențin legături puternice cu Moscova, care ar putea contribui la asigurarea unui armistițiu în Ucraina.

„De aceea am spus: «Uitați, poate că ei pot discuta cu rușii, iar rușii vor face o pauză», a declarat Zelenski. „În acest caz, desigur, putem ajuta Orientul Mijlociu să se apere”.

Teheranul a fost unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Rusiei de la începutul războiului pe scară largă.

Escaladarea conflictului în regiune a început pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri coordonate împotriva infrastructurii militare a țării și a conducerii regimului.

Rusia a condamnat atacurile, Ministerul de Externe al acesteia calificându-le drept „un act de agresiune neprovocat împotriva unui stat suveran și independent”, în ciuda războiului pe scară largă purtat de Moscova în Ucraina.

Washington Post a raportat pe 6 martie că Moscova furniza Iranului informații despre pozițiile militare ale SUA în regiune, inclusiv nave și aeronave.

Un oficial american a declarat pentru publicație că Moscova ar putea considera această mișcare ca o răzbunare pentru sprijinul militar acordat de Washington Ucrainei de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în 2022.

Donald Trump a minimizat importanța raportului pe 7 martie.

„Nu are mare importanță, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână”, a spus el. „Ei ar spune că o facem împotriva lor, nu-i așa? Nu ar spune că o facem împotriva lor?”

