Jurnalul.ro Ştiri Externe Kremlinul, reacție prudentă la declarațiile lui Trump despre testele nucleare

Kremlinul, reacție prudentă la declarațiile lui Trump despre testele nucleare

de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   18:15
Kremlinul, reacție prudentă la declarațiile lui Trump despre testele nucleare
Sursa foto: Hepta/Dmitri Peskov

Kremlinul a reacționat, joi, cu prudență la declarațiile lui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare de către Statele Unite, afirmând că Rusia nu a efectuat teste, dar că Moscova va urma exemplul Washingtonului dacă acesta va face acest lucru.

Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testele nucleare după o pauză de 33 de ani, cu câteva minute înainte de începerea întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping.

Trump a declarat că, din cauza „programelor de testare ale altor țări”, Statele Unite vor începe testarea „pe o bază egală”.

„Președintele Trump a menționat în declarația sa că alte țări sunt angajate în testarea armelor nucleare. Până acum, nu știam că cineva efectua teste”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El a afirmat că Rusia nu a primit nicio notificare prealabilă din partea Statelor Unite cu privire la o schimbare a poziției Washingtonului privind testele nucleare.

Întrebat dacă Kremlinul consideră că remarca lui Trump a declanșat o nouă cursă a înarmării nucleare, Peskov a răspuns: „Nu chiar”.

Peskov a subliniat că testarea de către Rusia a rachetei de croazieră Burevestnik pe 21 octombrie și a super-torpilei nucleare Poseidon pe 28 octombrie nu au fost în niciun caz teste cu arme nucleare, scrie Reuters.

Putin, care comandă cel mai mare arsenal nuclear din lume, a afirmat în repetate rânduri că, dacă vreo țară testează o armă nucleară, atunci și Rusia va face același lucru.

„Doresc să reamintesc declarația președintelui Putin, care a fost repetată de multe ori: dacă cineva se abate de la moratoriu, Rusia va acționa în consecință”, a spus Peskov.

Rusia post-sovietică nu a testat niciodată o armă nucleară. Uniunea Sovietică a efectuat ultimul test în 1990, Statele Unite în 1992, iar China în 1996.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: kremlin teste nucleare Donald Trump Dmitri Peskov
