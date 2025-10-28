Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut aceste declarații ca răspuns la o întrebare referitoare la un raport al agenției ruse de informații externe SVR, potrivit căruia Franța se pregătește să trimită un contingent militar de 2.000 de soldați și ofițeri în Ucraina.

El a afirmat, de asemenea, că Rusia nu poate evalua progresul negocierilor de pace cu Ucraina, deoarece Kievul le-a suspendat și nu este dispus să răspundă la întrebările adresate de Moscova.

Voluntari străini au luptat de ambele părți ale conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Peste 10.000 de soldați nord-coreeni au fost trimiși să lupte de partea Rusiei în schimbul asistenței economice și tehnologice militare, potrivit estimărilor ucrainene și sud-coreene.

Agenția de informații a Coreei de Sud a estimat în septembrie că aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși.

(sursa: Mediafax)