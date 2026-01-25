Kremlinul spune că liderii UE nu se pot opune președintelui Donald Trump. Armata rusă va urmări acțiunile SUA în Groenlanda

"Sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump", a susţinut Peskov, la televiziunea rusă.

Standarde duble, slăbiciune și ipocrizie în UE

El a subliniat că "schimbările dramatice" care au loc în ultima vreme sunt o consecinţă a "standardelor duble" şi a "ipocriziei" care "au predominat în Europa timp de multe decenii".

"Din păcate, acestea sunt produsul generaţiei slabe de politicieni aflaţi acum la putere în Europa", a remarcat el.

Pentru a da un exemplu, el a menţionat reacţia europenilor atunci când Donald Trump a făcut publică săptămâna aceasta, la Forumul de la Davos, din Elveţia, conversaţia sa cu preşedintele francez Emmanuel Macron.

"Foarte interesant. Toţi europenii s-au enervat. Dar când Macron a făcut publică conversaţia cu Vladimir Putin, nimeni nu s-a mai enervat", a remarcat el.

Rusia NU va discuta nicodată cu șefa diplomației UE

Kremlinul a mai declarat că Rusia nu va discuta niciodată cu şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi va aştepta până când aceasta îşi va încheia mandatul, potrivit Reuters, care citează Interfax.

"Cum poţi discuta orice cu Kaja Kallas? Noi nu vom discuta niciodată nimic cu ea, şi nici americanii nu vor discuta nimic cu ea, iar asta este evident. Ce putem face? Trebuie doar să aşteptăm până când pleacă", i-a declarat Dmitri Peskov, la televiziunea de stat rusă.

Metodele folosite de Donald Trump nu corespund total ordinii multipolare

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a mai spus că metodele folosite de Trump nu corespund "în întregime" cu ordinea multipolară pe care Rusia o promovează de ani de zile,deoarece liderului american îi place să impună legea celui mai puternic şi se aşteaptă ca adversarii săi să "îşi plece capetele", lucru pe care Rusia nu are nicio intenţie să-l facă.

"Trump este un politician experimentat, un politician care își bazează abordările pe principiile afacerilor, dură, nemiloasă. Își apără propriile interese, desigur, și, în primul rând, interesele țării sale. Metodele pe care le folosește nu se aliniază chiar cu abordările noastre față de o lume multipolară", a declarat el.

Armata Rusiei va urmări planurile SUA în Groenlanda

Kremlinul a mai anunţat că armata rusă va monitoriza atent planurile SUA privind scutul de apărare antirachetă "Domul de Aur", inclusiv în contextul dorinţei exprimate de Trump de a dobândi Groenlanda.

"Ce fel de scut va fi? Împotriva cărui tip de ameninţări va fi conceput? Nu am nicio îndoială că armata noastră va monitoriza îndeaproape şi va analiza aceste planuri", a declarat Peskov.

Vladimir Putin, care nu a criticat public acţiunile Casei Albe în Venezuela, Iran sau Groenlanda, a răspuns invitație lui Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace din Gaza, iar contribuția de un miliard de euro o va achita din fondurile rusești înghețate de Occident.