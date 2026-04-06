Tineri germani blocați acasă? Legea care cere permisiune pentru vacanțe lungi aprinde dezbateri aprinse

Germania, una dintre cele mai puternice democrații din lume, introduce reguli stricte care îi obligă pe bărbații tineri să ceară aprobare pentru a pleca din țară mai mult de trei luni. Schimbarea, parte a unei reforme militare majore, stârnește reacții vehemente și ironii internaționale, inclusiv din partea președintelui El Salvador, Nayib Bukele.

Ce spune noua lege militară din Germania?

Legea numită „Military Service Modernisation Act” a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2026 și vizează întărirea apărării naționale în contextul amenințărilor rusești după invazia din Ucraina. Conform unui purtător de cuvânt al Ministerului Apărării german, citat de BBC, bărbații cu vârste între 17 și 45 de ani trebuie să obțină aprobare prealabilă pentru șederi în străinătate mai lungi de trei luni. Regula se bazează pe Legea Conscripției din 1956, amendată recent în decembrie 2025.

Anterior, această obligație exista doar în caz de stare de apărare națională sau mobilizare. Acum, devine permanentă pentru a asigura un „sistem de înregistrare militară fiabil”. „În caz de urgență, trebuie să știm cine stă în străinătate pe termen lung”, a explicat oficialul german. Aprobările sunt de obicei acordate, dar modul de aplicare în caz de încălcare rămâne neclar.

Regula a trecut neobservată până când ziarul Frankfurter Rundschau a publicat un articol vineri, declanșând un val de critici. Ministerul Apărării recunoaște că impactul asupra tinerilor poate fi „de mare anvergură” și promite reglementări pentru scutiri, tocmai pentru a evita birocrația inutilă.

De la voluntariat la posibil serviciu obligatoriu: planul Berlinului

Reforma extinde efectivele Bundeswehr de la circa 180.000-184.000 de militari activi la 255.000-270.000 până în 2035. Din ianuarie, toți tinerii de 18 ani primesc un chestionar pentru serviciu militar voluntar. De la 1 iulie 2027, vor trece și un test de aptitudini fizice, esențial în caz de război.

Femeile pot servi voluntar, dar Constituția germană interzice conscripția obligatorie pentru ele. Totuși, dacă voluntarii nu vin în număr suficient sau securitatea se deteriorează, Berlinul ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Cancelarul Friedrich Merz promite să transforme Bundeswehr în cea mai puternică armată convențională din Europa, ca răspuns la un mediu de securitate „mai periculos”.

Germania a renunțat la serviciul militar obligatoriu în 2011, sub Angela Merkel, reducându-și forțele de la 500.000 în perioada Războiului Rece la niveluri minime în anii '90. Acum, amenințarea rusă schimbă totul.

Protestele tinerilor: „Nu vrem să învățăm să ucidem!”

Când Parlamentul a aprobat legea în decembrie, mii de tineri au ieșit în stradă. „Nu vrem să petrecem șase luni în barăci, antrenați în obediență și ucidere”, a scris un organizator pe rețelele sociale. Mișcarea reflectă frica generației Z de a-și pierde libertatea de călătorie în era globalizată, unde vacanțe lungi sau studii în străinătate sunt norma.

Nayib Bukele lovește dur: „Democrație deplină” cu ghilimele

Președintele El Salvador, Nayib Bukele, autointitulat „cel mai cool dictator din lume”, a sărit imediat pe subiect. Sâmbătă, pe platforma X (fostul Twitter), el a ironizat: „Ah, dar amintiți-vă: ei trăiesc într-o «democrație deplină» și noi într-o «dictatură»”. Postarea, însoțită de o știre de la Globe Eye News care anunță că „niciun bărbat tânăr de 17-45 de ani nu poate părăsi Germania peste trei luni fără permisiune”, a devenit virală.

Bukele, criticat pentru regimul de excepție din 2022 – acuzat de organizații precum Comisia Interamericană a Drepturilor Omului de posibile „crime împotriva umanității” – sugerează că indicii globali de democrație trebuie actualizați. Publicații precum El Diario (Spania) și Bild (Germania) confirmă intrarea în vigoare a măsurii prin aprobarea Bundesrat-ului în decembrie 2025.

Ironia lui Bukele subliniază o contradicție aparentă: Germania, campioană a libertăților, impune restricții de mobilitate, în timp ce Salvadorul său e etichetat dictatorial pentru combaterea bandelor.

De ce Germania se reînarmează acum?

Invazia rusă din Ucraina a trezit Europa din letargie. Germania, odată pacifistă, alocă acum miliarde pentru apărare. Legea modernizează un sistem uitat din Războiul Rece, când prevederi similare existau fără impact practic. Astăzi, cu tensiuni la granițe, Berlinul vrea să știe unde sunt potențialii recruti.

Criticii văd în asta un pas spre militarizare, în timp ce susținătorii invocă supraviețuirea NATO. Pentru tineri, înseamnă planuri de călătorie schimbate: de la backpacking în Asia la cereri birocratice la Ministerul Apărării.

Impact global și ce urmează

Această lege alimentează dezbateri despre echilibrul dintre securitate și libertate. În România, unde mulți tineri lucrează în străinătate, vestea ridică întrebări similare despre posibile reforme. Bukele a lovit un nerv descoperit, punând sub semnul întrebării narativele occidentale despre democrație.

Ministerul german dezvoltă acum excepții pentru studii, muncă sau turism, dar detaliile lipsesc. Până atunci, generația tânără din Germania navighează un nou peisaj: patria lor, odată poartă spre lume, devine acum un gardian al propriilor cetățeni.