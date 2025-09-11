Letonia închide spațiul aerian de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus

Măsura vizează o zonă de 50 de kilometri și altitudini de până la 6.000 de metri, fiind comunicată oficial tuturor aeronavelor care intră sau intenționează să intre în spațiul aerian leton. Zborurile comerciale internaționale operate la altitudini mai mari nu vor fi afectate.

Ministrul Apărării, Andris Spruds, a explicat că decizia a fost luată după consultări cu forțele armate, ca răspuns la incursiuni recente ale dronelor ruse în spațiul aerian polonez, în zorii zilei de miercuri. În acea zi, mai multe drone au fost doborâte de avioane de vânătoare poloneze și NATO, desfășurate pe flancul estic al Alianței.

Spruds a mai menționat că, după prăbușirea unei drone ruse anul trecut la aproximativ 90 km în interiorul Letoniei, au fost implementate mijloace suplimentare de apărare aeriană, inclusiv senzori acustici și radare avansate. Ministrul a precizat că orice aeronavă nealiată care intră în zona închisă fără coordonare va fi considerată țintă.

Închiderea spațiului aerian coincide cu exercițiile militare ruso-belaruse „Zapad”, însă autoritățile letonene nu au indicat acest lucru ca factor decizional. De asemenea, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, s-a întâlnit cu comandantul suprem NATO în Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, subliniind necesitatea rotației sistemelor terestre de apărare antiaeriană între statele membre NATO, model deja aplicat în misiunea Baltic Air Patrol.

Anterior, Olanda și Italia au desfășurat sisteme de apărare antiaeriană cu rază lungă în regiune, pentru a sprijini flancul estic al NATO și a asigura securitatea spațiului aerian baltic.

(sursa: Mediafax)