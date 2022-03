Live TEXT Război în Ucraina, ziua 25. Noi bombardamente asupra orașelor ucrainene

Update 10.03 O școală de arte din orașul ucrainean Mariupol a fost bombardată de ruși, iar sute de oameni ar putea fi în interior, anunță Sky News.Reprezentanții consiliului local din Mariupol susțin că trupele rusești au bombardat o școală din orașul asediat. În interior, ar putea fi 400 de persoane care se refugiau din cauza bombardamentelor.

Update 09.40 La Mariupol, ocupanții au aruncat o bombă asupra unei școli de artă în care se ascundeau aproximativ 400 de oameni. Potrivit consiliului municipal, clădirea a fost distrusă, civilii sunt încă sub dărâmături. Informațiile privind numărul victimelor sunt necunoscute deocamdată, scrie pravda.com.ua.

Update 9:20 Cel puțin 847 de civili au fost uciși în Ucraina de la începutul războiului, anunță ONU, subliniind însă că cifrele reale sunt, cu siguranță, „considerabil mai mari”. În special, datele din zonele în care ostilitățile sunt în desfășurare, inclusiv Mariupol, Volnovakha și Izyum.

From 24 Feb—18 March, we recorded 2,246 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 847 killed, incl 64 children; 1,399 injured, incl 78 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Full update https://t.co/g7O1JLgmky pic.twitter.com/aN399jikz5