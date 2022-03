Live TEXT Război în Ucraina, ziua 26. Focuri de artilerie în Odesa. Ucraina refuză să predea Mariupol, Rusia avertizează asupra unei "catastrofe" umanitare

Update 11.25 Potrivit ucrainenilor, în jur de 15.000 de militari ruşi au murit în timpul conflictului. Pe lista cu pierderi ale ruşilor ar fi 97 de avioane, 121 elicoptere, 498 de tancuri, 1.535 de maşini blindate, 240 sisteme de artilerie, 60 de rezervoare de combustibil, 3 ambarcaţiuni şi 969 vehicule. Pierderile au fost înregistrate în perioada 24 februarie- 21 martie.

These are the indicative estimates of Russia’s losses as of March 21, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/ZVphxCdYA1