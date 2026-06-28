Locul desprins din basme, care atrage un milion de turiști pe an. Nu sunt drumuri, nici mașini

Imaginați-vă că pășiți într-un loc în care haosul și zgomotul traficului pur și simplu nu există. Fără cozi de mașini și fără claxoane nerăbdătoare. În schimb, veți găsi canale liniștite care șerpuiesc printre căsuțe superbe, cu acoperișuri de paie. Acesta este Giethoorn, unul dintre cele mai fermecătoare colțuri ale Olandei, scrie Times of India.

Deși mulți oameni îi spun „Veneția Olandei”, Giethoorn are o magie cu totul proprie. Este o mică escapadă minunată, unde tradiția locală și vegetația luxuriantă se îmbină perfect. Ritmul liniștit al vieții pe apă creează unul dintre cele mai uimitoare sate din Europa.

Situat în provincia Overijssel, în nord-estul Olandei, Giethoorn se află la aproximativ 120 de kilometri de Amsterdam. Satul se află în Parcul Național De Weerribben-Wieden. Amsterdamul atrage atenția turiștilor internaționali, dar Giethoorn prezintă o fațetă complet diferită a vieții olandeze.

De ce nu există drumuri în satul Giethoorn

Ceea ce diferențiază cu adevărat Giethoorn este dispunerea sa neobișnuită. Pur și simplu nu veți găsi niciun drum obișnuit în centrul istoric. În schimb, o rețea extinsă de canale leagă casele, grădinile, restaurantele și atracțiile locale. Pentru a merge pe jos, traversezi peste 170 de poduri din lemn care leagă insulele minuscule. Pe aceste insule sunt construite casele satului. Acest peisaj unic a fost modelat cu secole în urmă de extracția turbei. Pe măsură ce localnicii o transportau cu bărci, au început să se formeze lacuri și canale.

De-a lungul anilor, locuitorii s-au adaptat la viața pe apă. Au construit minunata comunitate bazată pe canale pe care o iubim astăzi. În prezent, aici locuiesc doar aproximativ 2.800 de localnici, dar aceștia primesc aproape un milion de vizitatori în fiecare an.

Fără îndoială, cel mai bun mod de a admira Giethoorn este de pe apă. Închirierea unei bărcuțe electrice este una dintre activitățile preferate ale vizitatorilor.

Aceste bărcuțe alunecă în liniște pe căile navigabile, trecând pe lângă ferme vechi și impunătoare. Trec pe lângă grădini pline de viață și sălcii plângătoare ale căror ramuri se oglindesc în apa limpede. Deoarece marea majoritate a bărcilor de închiriat sunt electrice, locul rămâne extrem de liniștit și ecologic.

Există numeroase croaziere ghidate pe canale. Acestea sunt o modalitate plăcută de a admira peisajele, în timp ce aflați despre istoria locală. Pentru călătorii mai activi, puteți închiria un caiac, o canoe sau o placă de stand-up paddle. Acestea vă ajută să explorați cursurile de apă mai înguste și colțurile retrase ale zonelor umede.

Dacă sunteți în căutarea unui itinerar încărcat cu monumente celebre, Giethoorn nu este locul potrivit. Adevărata sa magie constă în faptul că vă obligă să încetiniți ritmul. Vă obligă să savurați lucrurile simple ale vieții. O plimbare pe potecile pietonale vă răsfață cu grădini îngrijite impecabil. Vă răsfață și cu căsuțe olandeze clasice, cu acoperișuri din stuf. Sincer, fiecare pod pare o ocazie perfectă pentru o fotografie. Atmosfera este deosebit de încântătoare dimineața devreme sau seara târziu. Atunci, turiștii de o zi au plecat, iar canalele devin liniștite și oglindesc cerul.

Ce alte atracții sunt în zonă

Pasionații de observarea păsărilor zăresc adesea aici specii rare. Iubitorii naturii se pot bucura de kilometri de trasee de drumeție și ciclism, minunat de liniștite. Acest peisaj mai vast este un avantaj imens pentru cei care vor o latură liniștită a Olandei, departe de marile orașe și de aglomerația turistică.

Cum poți ajunge la Giethoorn

Majoritatea vizitatorilor străini își încep călătoria în Amsterdam. A ajunge la Giethoorn de acolo este destul de simplu. Traseul clasic este să urci într-un tren spre Steenwijk, cea mai apropiată gară, apoi un autobuz rapid direct până în sat. În total, durata călătoriei este de aproximativ două până la două ore și jumătate. Dacă aveți mașină, puteți ajunge din Amsterdam în aproximativ 90 de minute. Accesul autovehiculelor este strict interzis în centrul istoric. Va trebui să lăsați mașina într-una dintre parcările de la periferia satului, apoi veți continua pe jos sau cu barca. Numeroase agenții de turism organizează excursii de o zi direct din Amsterdam. Acestea se ocupă de obicei de transport și includ și o croazieră pe canale.

Care este cea mai bună perioadă pentru vizită

Poți vizita cu ușurință Giethoorn în orice perioadă a anului. Fiecare anotimp are însă farmecul său distinct. Primăvara, din aprilie până în iunie, este considerată de mulți cea mai frumoasă perioadă de vizită. Grădinile satului sunt pline de flori, iar vremea este de obicei perfectă. Peisajul rural este luxuriant și plin de viață. Vara înseamnă zile lungi și plăcute, perfecte pentru plimbări cu barca. Este însă sezonul de vârf, așa că te poți aștepta la mulțimi mai mari de turiști. Toamna pictează întregul peisaj în culori superbe. Aduce o atmosferă mult mai liniștită, perfectă pentru fotografi și iubitorii de plimbări.

Iarna este cu totul altă poveste. În rare ocazii, când se face suficient de frig, canalele îngheață complet. Atunci, satul se transformă într-un adevărat decor de basm, iar localnicii și vizitatorii patinează literalmente de la o casă la alta.

(sursa: Mediafax)