Locuitorii din Washington DC protestează față de patrulele impuse non stop de Casa Albă

După ce forțele de ordine au instalat un punct de control al vehiculelor de-a lungul coridorului aglomerat al străzii 14 Northwest, protestatarii au strigat „Plecați acasă, fasciștilor” și „Plecați de pe străzile noastre”.

Unii protestatari s-au adunat la intersecția din fața punctului de control și au îndemnat șoferii să ocolească zona.

Acțiunea s-a intensificat la câteva zile după anunțul fără precedent al președintelui Donald Trump că administrația sa va prelua controlul asupra departamentului de poliție al orașului pentru cel puțin o lună.

Primarul democrat al orașului a mers pe o linie politică delicată, referindu-se la preluare ca la o „presiune autoritară” la un moment dat și, mai târziu, prezentând infuzia de ofițeri ca un impuls pentru siguranța publică, deși unul cu puține barometre specifice pentru succes.

Președintele republican a declarat că criminalitatea din oraș a atins niveluri de urgență care pot fi remediate doar printr-o astfel de intervenție federală, chiar dacă liderii Districtului Columbia au indicat statistici care arată că criminalitatea violentă a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, după o creștere bruscă în urmă cu doi ani.

Timp de două zile, mici grupuri de ofițeri federali au fost văzuți în diferite zone ale orașului.

Dar miercuri erau mai mulți prezenți în locuri importante, iar joi se aștepta ca trupele să înceapă să efectueze mai multe misiuni în Washington, potrivit unui purtător de cuvânt al Gărzii Naționale, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie procesul de planificare.

Miercuri, agenții de la Homeland Security Investigations au patrulat pe popularul coridor U Street.

Ofițeri ai Drug Enforcement Administration au fost văzuți pe National Mall, în timp ce membri ai Gărzii Naționale erau parcați în apropiere.

Agenții DEA s-au alăturat și ofițerilor Departamentului de Poliție Metropolitană în patrularea cartierului Navy Yard, în timp ce agenții FBI stăteau de-a lungul Massachusetts Avenue, o stradă cu trafic intens.

Sute de agenți federali și polițiști municipali care au patrulat străzile marți seara au efectuat 43 de arestări.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)