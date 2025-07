Preşedintele brazilian Lula refuză să primească ordine de la Donald Trump şi consideră taxele vamale un "şantaj inacceptabil"

El a făcut comentariile respective la două evenimente distincte, continuând astfel disputa care a escaladat săptămâna trecută, când Washingtonul a anunţat că va introduce taxe vamale de 50% asupra importurilor din Brazilia.



Trump a legat taxele care urmează să se aplice din august de tratamentul fostului şef de stat brazilian Jair Bolsonaro şi de practicile comerciale apreciate ca incorecte împotriva firmelor americane.



Anunţul privind taxele a fost făcut după ce Lula s-a referit la Trump ca la un "împărat" pe care lumea nu îl doreşte.



Preşedintele şi mai mulţi membri ai guvernului de la Brasilia au respins motivarea taxelor şi au insistat asupra suveranităţii Braziliei, cerând totodată negocieri comerciale cu Statele Unite.



"Niciun străin nu îi va da ordine preşedintelui de faţă", a spus Lula într-un discurs, folosind termenul "gringo", uzual în Brazilia, dar - explică Reuters - fără conotaţiile peiorative pe care le are în alte ţări din America Latină.



El a adăugat că Brazilia va continua reglementarea şi taxarea firmelor americane din domeniul tehnologiei. La un miting al studenţilor de stânga din statul brazilian Goias, el a apreciat că respectivele companii sunt canale pentru violenţă şi ştiri false, deghizate în libertatea de exprimare.



Tot joi, în cursul unui discurs către naţiune transmis la televiziune şi radio, Lula a afirmat că apărarea suveranităţii Braziliei include şi protecţia împotriva acţiunilor unor platforme digitale străine. În mesajul de aproape cinci minute, el a susţinut că Brazilia a negociat cu SUA taxele vamale şi a repetat că americanilor li s-a trimis o propunere în mai.



"Am aşteptat un răspuns, iar ceea ce am primit a fost un şantaj inacceptabil, sub forma unor ameninţări la adresa instituţiilor braziliene şi a unor informaţii false despre comerţul între Brazilia şi Statele Unite", a acuzat şeful statului.



Autorităţile de la Brasilia au dialogat cu grupuri industriale şi companii care vor fi afectate de taxele americane, pregătind totodată retorsiuni în caz de eşec al tratativelor.



Ministrul de externe a declarat la televiziunea CNN Brasil, de asemenea joi, că Lula este deschis către un dialog cu Trump, cu care încă nu s-a întâlnit. "Dacă vor exista condiţiile, vor vorbi", a adăugat el.



Lula, aflat la al treilea mandat prezidenţial neconsecutiv în ţara cu cea mai mare economie din America Latină, a crescut în sondajele de opinie după disputa cu Trump.

AGERPRES