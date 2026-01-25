Lupta Administrației Trump împotriva imigrației ilegale: Haosul din Minnesota subminează mesajul Casei Albe

Potrivit CNN, incidentele au generat proteste masive în Minneapolis și au pus sub semnul întrebării sprijinul public pentru politicile dure de imigrație promovate de Casa Albă.

Donald Trump, afectat de violențele din Minnesota

Scenele haotice și confruntările directe dintre agenții ICE și protestatari au alarmat oficialii de rang înalt, care se tem că mesajul administrației este eclipsat de percepția publică negativă. În discuții private, președintele Donald Trump și-ar fi exprimat frustrarea față de faptul că agenda sa politică este umbrită de violențe și de reacția publică adversă.

Pentru a relua controlul asupra narativului, Donald Trump a organizat o conferință de presă la aniversarea primului an de mandat. Vizibil iritat, președintele a prezentat fotografii ale imigranților arestați pentru infracțiuni violente, încercând să justifice rolul și necesitatea agenției ICE.

Mesajul transmis a fost unul ferm: deși admite că pot apărea „greșeli” în timpul operațiunilor federale, Trump insistă că deportarea infractorilor periculoși rămâne o prioritate absolută.

Vicepreședintele JD Vance a adoptat un ton mai conciliant în timpul vizitei sale la Minneapolis, descriind deplasarea drept o misiune de calmare a tensiunilor. El a recunoscut caracterul haotic al arestărilor și a subliniat nevoia de cooperare între autoritățile federale și cele locale pentru a reduce violențele.

Declarațiile sale contrastează cu retorica dură anterioară a administrației, însă oficialii Casei Albe au precizat că nu este vorba despre o schimbare de politică. Dimpotrivă, responsabilitatea pentru escaladarea situației ar fi a liderilor locali din Minnesota, acuzați de lipsă de cooperare.

Pe măsură ce alegerile intermediare din noiembrie 2026 se apropie, criza de imagine a Administrației Trump capătă o miză majoră. Sondajele indică o scădere semnificativă a sprijinului public pentru modul în care sunt aplicate politicile de imigrație, iar oficialii se tem că revoltele din Minnesota ar putea deveni un precedent pentru alte orașe americane.

Deși este conștient de impactul negativ în sondaje, Donald Trump refuză să pună sub semnul întrebării metodele ICE, considerând că problema reală este comunicarea deficitară a „succeselor” agenției.

Analiștii politici avertizează însă că, fără o detensionare rapidă a situației, administrația riscă un dezastru politic dificil de gestionat.

Imigrația ilegală a explodat în timpul Administrației Biden

În perioada Administrației Joe Biden, au intrat circa 7,3 milioane de imigranți ilegali în Statele Unite, potrivit informaților Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP) al SUA.

Această cifră este mai mare decât populația a 36 de state americane, precum Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, Dakota de Nord, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Carolina de Sud, Dakota de Sud, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia de Vest, Wisconsin și Wyoming.

Mulți dintre ei sunt infractori proveniți din țările Americii Latine.

Mai mult, Administrația Biden le-a oferit beneficii guvernamentale uriașe care au inclus ajutoare sociale semnificative, locuințe gratuite și chiar drept de vot, deși nu erau cetățeni americani.

