Luvru promite să restaureze coroana imperială scăpată de hoți în timpul jafului

Hoții au furat opt obiecte expuse la muzeul din Paris, printre care o diademă cu safire, un colier și o cercel dintr-un set legat de reginele Marie-Amélie și Hortense din secolul al XIX-lea. Ei au pătruns cu forța printr-o fereastră în Galeria Apollo cu ajutorul unui lift de marfă, folosind discuri de tăiat pentru a sparge vitrinele și a fura bijuteriile.

Doar coroana imperială a împărătesei Eugénie, cu peste 1.300 de diamante, a fost recuperată în ziua jafului, în afara muzeului.

Des Cars a declarat că coroana a fost probabil deteriorată atunci când a fost scoasă din vitrina de expunere printr-o „mică tăietură” făcută de tăietorul cu disc, și nu atunci când a căzut pe jos.

„Toate piesele cele mai importante, diamantele și smaraldele, sunt de fapt încă acolo”, a declarat ea într-un interviu acordat postului de știri France Info citat de AP.

„Lipsesc câteva bucăți mici de diamante, dar cam atât”, a spus ea, adăugând că „unul dintre cei opt vulturi de aur de pe coroană lipsește”.

Des Cars a confirmat că coroana va fi restaurată cu finanțare din partea unor patroni care și-au oferit deja sprijinul.

„Vom înființa un comitet științific care să supravegheze restaurarea și va fi un simbol frumos al renașterii Luvrului”, a spus ea.

Des Cars și-a depus demisia în ziua jafului, dar aceasta a fost refuzată de ministrul Culturii.

„Am văzut o realitate tragică, brutală și violentă pentru Luvru și, în calitate de persoană responsabilă, după toată munca grea depusă de echipe în acea zi, mi s-a părut corect să-mi ofer demisia”, a spus ea.

Comentariile sale vin la o zi după ce Curtea de Conturi din Franța a îndemnat Luvrul să accelereze planurile de modernizare a securității ca prioritate. Raportul, care se concentrează pe perioada 2018-2024 și a fost realizat înainte de jaf, arată că investițiile muzeului au acordat prioritate „operațiunilor vizibile și atractive”, cum ar fi achiziționarea de noi opere de artă și îmbunătățirea experienței vizitatorilor, mai degrabă decât securității.

