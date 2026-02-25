Muzeul Luvru are un nou director. Noul șef trebuie să scoată instituția din criză

Purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon, a anunțat numirea miercuri. Christophe Leribault o înlocuiește pe directoarea demisionară a Muzeului Luvru, Laurence des Cars, care a demisionat marți. Dificultățile pe care le moștenește sunt formidabile, potrivit AP.

Jaful din timpul zilei, printre cele mai mediatizate furturi de muzee din memoria recentă a scos la iveală breșe alarmante de securitate la monumentul din Paris.

Fostul palat regal a suferit, de asemenea, o gamă largă de alte probleme care au dat impresia unei instituții naționale prețioase care scapă de sub control.

Printre acestea se numără o țeavă spartă lângă „Mona Lisa”, scurgeri de apă care au deteriorat cărți neprețuite, clădiri îmbătrânite, greve ale personalului din cauza supraaglomerării, a lipsei de personal și creșterile prețurilor biletelor pentru majoritatea vizitatorilor non-europeni.

Presiunea pentru o nouă conducere s-a intensificat în ultimele săptămâni, după ce autoritățile au dezvăluit o presupusă operațiune de fraudă cu bilete, care a durat un deceniu, legată de muzeu, despre care anchetatorii spun că ar fi putut costa Muzeul Luvru 10 milioane de euro (11,8 milioane de dolari).

Leribault are o experiență dovedită. El a condus un alt reper și atracție turistică franceză de renume mondial, Palatul Versailles, supraveghind un buget anual de aproximativ 170 de milioane de euro.

Directoarea celebrului Muzeu Luvru din Paris, Laurence des Cars, și-a dat demisia marți, la cinci luni după așa-numitul „jaful secolului”, în urma căruia au fost furate bijuterii ale coroanei în valoare de 88 de milioane de euro.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a acceptat demisia și a lăudat decizia drept „un act de responsabilitate într-un moment în care cel mai mare muzeu din lume are nevoie atât de stabilitate, cât și de un nou impuls puternic”

(sursa: Mediafax)