x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Macron a promulgat legea „Duplomb”, după cenzurarea parțială a reintroducerii pesticidului acetamiprid

Macron a promulgat legea „Duplomb”, după cenzurarea parțială a reintroducerii pesticidului acetamiprid

de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   21:20
Macron a promulgat legea „Duplomb”, după cenzurarea parțială a reintroducerii pesticidului acetamiprid
Sursa foto: Hepta/Macron

 Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promulgat legea agricolă „Duplomb”, după ce Curtea Constituțională a Franței a cenzurat parțial prevederea privind reintroducerea pesticidului acetamiprid, interzis anterior.

Măsura, criticată pentru lipsa unui cadru clar și pentru impactul asupra mediului și sănătății, a fost considerată neconstituțională, fiind incompatibilă cu Carta Mediului din Constituție. Curtea a validat însă simplificările administrative pentru fermele mari și construcția de rezervoare de apă agricole, potrivit AFP.

Legea, susținută de coaliția pro-Macron, partidul Les Républicains și extrema dreaptă, a stârnit proteste ample, inclusiv o petiție cu peste 2,1 milioane de semnături pentru abrogare.

Ministrul Sănătății a cerut reevaluarea europeană a riscurilor acetamipridului, iar ministrul Agriculturii a avertizat asupra unui dezechilibru între legislația națională și cea europeană, afectând sectoarele agricole.

Senatorul Laurent Duplomb, inițiatorul legii, nu exclude o nouă inițiativă legislativă care să respecte recomandările Curții Constituționale privind reintroducerea pesticidului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: emmanuel macron legea duplomb pesticid
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri