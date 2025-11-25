Macron susţine că SUA acceptă să participe la o forţă multinaţională post-conflict în Ucraina

"Vom lansa începând de mâine un grup de lucru, condus de Franţa şi Regatul Unit, cu un parteneriat strâns cu Turcia, care joacă un rol cheie în chestiunile maritime şi, pentru prima dată, cu implicarea SUA", a declarat Macron la sfârşitul unei reuniuni prin videoconferinţă a aşa-numitei "Coaliţii de Voinţă", alcătuită din ţări susţinătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia şi care ar fi dispuse să participe cu trupe sau cu alte contribuţii la o astfel de forţă.



Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer insistă în continuare asupra desfăşurării unui contingent de trupe străine în Ucraina după un eventual acord de pace cu Rusia, deşi aceasta din urmă a avertizat că va considera ţările participante la o asemenea forţă ca fiind implicate într-un "conflict armat direct" cu ea. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus marţi mai devreme că planurile franco-britanice de a trimite trupe în Ucraina după încheierea războiului sunt "o iluzie".

AGERPRES