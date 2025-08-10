Macron: Viitorul Ucrainei nu trebuie să fie decis fără ucraineni

"Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, care luptă pentru libertatea şi securitatea lor de peste trei ani", a scris pe X liderul francez, în contextul apropiatei întâlniri dintre preşedintele american, Donald Trump, şi cel rus, Vladimir Putin.



"Europenii vor trebui, de asemenea, să fie parte a soluţiei, deoarece securitatea lor este în joc", a adăugat Macron.



Macron a vorbit anterior la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu cancelarul german Friedrich Merz şi cu premierul britanic Keir Starmer, conform postării.



"Ne menţinem angajamentul de a sprijini Ucraina, lucrând într-un spirit de unitate şi bazându-ne pe activitatea desfăşurată în cadrul Coaliţiei celor dispuşi să ajute Ucraina". "Voi continua să mă coordonez îndeaproape cu preşedintele Zelenski şi cu partenerii noştri europeni", a mai scris Macron.



După convorbirea cu Macron, Zelenski a scris pe X: "Ucraina, Franţa şi toţi partenerii noştri sunt gata să lucreze cât mai productiv posibil pentru o pace reală", relatează dpa.



Trump urmează să se întâlnească vineri cu Putin în Alaska. Potrivit Wall Street Journal, Putin doreşte să obţină controlul deplin al Rusiei asupra regiunilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei - cereri pe care Zelenski le respinge ferm.

AGERPRES