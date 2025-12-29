x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Von der Leyen: „Progrese bune” pentru pace, după discuția cu Trump, Zelenski și liderii europeni

Von der Leyen: „Progrese bune” pentru pace, după discuția cu Trump, Zelenski și liderii europeni

de Redacția Jurnalul    |    29 Dec 2025   •   09:30
Von der Leyen: „Progrese bune” pentru pace, după discuția cu Trump, Zelenski și liderii europeni
Sursa foto: Ursula von der Leyen susține că s-au înregistrat progrese, după discuția cu Trump, Zelenski și liderii europeni

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că discuția telefonică de o oră cu președintele SUA, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni a adus „progrese bune” în negocierile pentru pace în războiul pornit de Rusia în Ucraina.

„Am avut o convorbire bună, de o oră, cu președintele SUA, Donald Trump, președintele Zelenski și mai mulți lideri europeni pentru a discuta întâlnirea lor pe tema negocierilor de pace. Au fost progrese bune, pe care le-am salutat”, a scris von der Leyen pe platforma X.

„Europa este pregătită să continue colaborarea cu Ucraina și cu partenerii noștri americani pentru a consolida acest progres”, a mai menționat von der Leyen.

Totodată, președinta Comisiei Europene a precizat că „esențial în acest efort este să existe garanții de securitate solide din prima zi”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și omologul său american Donald Trump s-au întâlnit duminică, la Mar-a-Lago, în Florida. Cei doi președinți au discutat despre cadrul de pace pentru Ucraina și au convenit că echipele lor vor continua să lucreze împreună pentru finalizarea tuturor aspectelor planului.

Zelenski a declarat că întâlnirea a fost „minunată” și a generat „rezultate semnificative”, subliniind că garanțiile de securitate rămân un punct cheie în negocieri.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Ursula von der Leye Donald Trump Volodimir Zelenski
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri