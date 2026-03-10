x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Coaliția se reunește marți pentru a tranșa disputele pe buget. Cine primește și cine pierde bani în 2026

Coaliția se reunește marți pentru a tranșa disputele pe buget. Cine primește și cine pierde bani în 2026

de Redacția Jurnalul    |    10 Mar 2026   •   14:15
Coaliția se reunește marți pentru a tranșa disputele pe buget. Cine primește și cine pierde bani în 2026
Sursa foto: Hepta/PSD și PNL, la masa negocierilor asupra proiectului de buget pe anul 2026

Coaliţia de guvernare se reuneşte într-o nouă şedinţă, marţi, de la ora 16:00, la Palatul Victoria, pentru a continua discuţiile asupra proiectului de buget pe anul 2026.

Şedinţa a fost solicitată de preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, pe motiv că a primit proiectul de buget duminică seară, târziu, şi nu a avut timp să îl analizeze cum trebuie împreună cu colegii săi.

La reuniunea de marţi va participa şi preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, care va prezenta execuţia bugetară pe anul 2025 pentru Capitală, dar şi proiectul de buget pe anul 2026.

Potrivit unor surse social-democrate, PSD nu va renunţa la includerea în proiectul de buget a măsurilor pe care le-a solicitat deja, inclusiv pachetul de solidaritate, integral. În cazul în care nu le sunt aprobate condiţiile, miniştrii PSD au primit instrucţiuni să avizeze proiectul de buget atunci când va fi dezbătut şi aprobat în Guvern. În schimb, decizia finală dacă susţin sau nu bugetul în Parlament va fi luată duminică în Consiliul Politic Naţional. Tot duminică, PSD va decide dacă depune sau nu amendamente la buget în Parlament.

Partidele din coaliţie se aşteaptă ca proiectul de buget să fie adoptat în Guvern în această săptămână, iar de săptămâna viitoare să intre în dezbaterea Parlamentului.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: coaliţia sedinta proiect buget
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri