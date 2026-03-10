6 motive pentru care narcisiștii sunt atrași de comunitățile religioase

Cercetările arată o legătură între orientarea religioasă „extrinsecă” — adică folosirea religiei pentru beneficii personale sau statut social — și trăsăturile narcisiste. În astfel de cazuri, religia poate deveni un instrument de influență, control sau validare personală, potrivit yourtango.com.

Terapeuții explică principalele motive pentru care narcisiștii pot fi atrași de aceste medii.

1. Sentiment de superioritate morală

Multe religii promovează ideea de comunitate „aleasă” sau „salvată”, ceea ce poate crea un sentiment de superioritate față de cei din afară.

Psihologul Deborah S. Wilder explică faptul că acest fenomen poate duce la „narcisism colectiv”, în care identitatea grupului se bazează pe convingerea că este moral superior altora.

Pentru o persoană cu tendințe narcisiste, un astfel de cadru poate confirma ideea că este specială și merită un tratament privilegiat.

2. Autoritate fără responsabilitate

În multe comunități religioase, liderii spirituali beneficiază de respect, vizibilitate și influență. Pentru persoanele care caută admirație și validare, aceste poziții pot fi extrem de atractive.

Deoarece credința se bazează adesea pe încredere și autoritate spirituală, liderii pot avea o influență semnificativă asupra modului în care credincioșii își trăiesc viața. În lipsa unor mecanisme clare de responsabilizare, acest lucru poate deveni un teren propice pentru abuzul de putere.

3. Estomparea limitelor personale

Potrivit psihoterapeutului Sarah Williams, limbajul religios poate fi uneori folosit pentru a justifica comportamente de control sau manipulare.

În astfel de situații, credincioșilor li se poate cere să accepte autoritatea fără întrebări, să ignore îndoielile sau să ierte comportamentele abuzive în numele credinței.

„Când limbajul spiritual este folosit pentru a justifica dominația sau pentru a minimaliza răul, el devine un instrument de manipulare”, spune Williams.

4. Ierarhii de putere bine definite

Multe tradiții religioase au structuri ierarhice clare. În unele comunități, autoritatea este concentrată în mâinile liderilor sau ale anumitor grupuri, cum ar fi bărbații.

Pentru persoanele care caută statut, control sau dominație socială, aceste ierarhii pot fi deosebit de atractive.

5. Audiență garantată

Comunitățile religioase implică adesea predici, întâlniri, mărturii și alte forme de comunicare publică.

Aceste contexte oferă o audiență constantă, ceea ce poate furniza ceea ce psihologii numesc „aprovizionare narcisistă” — adică atenție, admirație și validare.

6. Vulnerabilitatea celor care caută sprijin

Experții subliniază însă că majoritatea oamenilor religioși nu sunt narcisiști. Din contră, comunitățile religioase atrag adesea persoane care caută sprijin, sens sau vindecare după perioade dificile.

Această vulnerabilitate poate fi uneori exploatată de persoane cu intenții manipulative.

„Religia nu este problema în sine”, explică Deborah Wilder. „Riscul apare atunci când puterea, autoritatea și statutul moral nu sunt însoțite de responsabilitate, limite sănătoase și protecție pentru membrii comunității.”