Avertizare METEO imediată de vânt puternic. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-03-2026 ora 14:00 până la : 10-03-2026 ora 18:00

In zona : Județul Argeş , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-03-2026 ora 10:00 până la : 10-03-2026 ora 14:00

In zona : Județul Argeş , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;

Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.