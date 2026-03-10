x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Avertizare METEO imediată de vânt puternic. Iată lista localităților afectate

Avertizare METEO imediată de vânt puternic. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    10 Mar 2026   •   14:01
Avertizare METEO imediată de vânt puternic. Iată lista localităților afectate
Sursa foto: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, mai multe avertizări de vânt puternic în mai multe județe.

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-03-2026 ora 14:00 până la : 10-03-2026 ora 18:00

In zona : Județul Argeş , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 10-03-2026 ora 10:00 până la : 10-03-2026 ora 14:00

In zona : Județul Argeş , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vânt puternic Avertizare meteo imediată
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri