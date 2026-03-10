Avertizare METEO imediată de vânt puternic. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN
Valabil de la : 10-03-2026 ora 14:00 până la : 10-03-2026 ora 18:00
In zona : Județul Argeş , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;
Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.
COD : GALBEN
Valabil de la : 10-03-2026 ora 10:00 până la : 10-03-2026 ora 14:00
In zona : Județul Argeş , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Prahova , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Dâmboviţa , zona de munte de peste 1800 m;
Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h.