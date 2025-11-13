Marco Rubio avertizează că violențele din Cisiordania pot pune în pericol armistițiul din Gaza

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a avertizat că violențele tot mai frecvente comise de coloniști israelieni în Cisiordania ar putea pune în pericol acordul de încetare a focului din Gaza.

„Există îngrijorarea că evenimentele din Cisiordania ar putea avea repercusiuni care să submineze ceea ce încercăm să construim în Gaza. Nu ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple, dar vom face tot posibilul pentru a-l preveni”, a declarat acesta.

Declarațiile sale vin după un atac de proporții al unor coloniști mascați asupra zonelor industriale și agricole palestiniene din estul orașului Tulkarem.

În urma atacului, mai multe persoane au fost rănite, iar incendiile provocate au distrus clădiri și culturi, potrivit Al Jazeera.

Într-o reacție neobișnuită, șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, a condamnat violențele și a afirmat că armata „nu va tolera comportamente criminale din partea unei mici minorități care pătează imaginea publicului respectuos față de lege”.

(sursa: Mediafax)