Generalul Sir Gwyn Jenkins a declarat că, în ciuda crizei actuale din Orientul Mijlociu, unde strâmtoarea Ormuz rămâne închisă în războiul dintre SUA și Israel din Iran, „Rusia rămâne cea mai gravă amenințare la adresa securității noastre”, relatează The Guardian.

Într-un discurs, primul lord al mării a declarat că cei 10 membri ai Forței Expediționare Comune (Jef) au semnat săptămâna trecută o declarație de intenție pentru a crea o „forță maritimă multinațională” care să acționeze ca „un complement al NATO”.

Nu ar include SUA, al căror președinte, Donald Trump, a criticat în repetate rânduri Marea Britanie pentru că nu sprijină activ bombardamentul Iranului, descriind la un moment dat portavioanele Marinei Regale drept „jucării”.

Cooperarea militară dintre SUA și Marea Britanie se află la un punct scăzut, cele două țări fiind în conflict din cauza strâmtorii Ormuz. SUA au declarat că doresc ajutor pentru forțarea strâmtorii și au criticat discuțiile dintre britanici și francezi privind crearea de patrule defensive după încheierea războiului, numindu-le „absurde” .

Jef include Olanda, toate cele cinci state nordice și cele trei state baltice, Regatul Unit fiind cel mai mare membru militar al său. Canada are în vedere, de asemenea, aderarea, pe măsură ce unii membri NATO își perfecționează răspunsul la creșterea agresivității rusești.

