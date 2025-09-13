Marea Britanie mizează pe regele Charles pentru a-l cuceri pe Donald Trump 

Donald Trump sosește săptămâna viitoare în Regatul Unit pentru o vizită de stat fără precedent, iar guvernul britanic mizează pe carisma familiei regale pentru a întări legăturile cu Washingtonul, potrivit Reuters.

Regele Charles, considerat de președintele american „un om minunat”, va fi în centrul unui program fastuos ce include o procesiune cu caleașca regală, un banchet de stat, un survol al aviației militare și o salvă de tunuri.

Premierul Keir Starmer a obținut această vizită încă din februarie, când i-a înmânat lui Trump, la Casa Albă, o scrisoare a regelui care îl invita oficial pentru a doua oară în Marea Britanie.

Gestul a fost primit cu entuziasm de liderul american, care a declarat că „este o onoare să-l onorăm pe rege și pe țara voastră”.

Prin această vizită, Londra speră să consolideze cooperarea în domeniul apărării și securității și să mențină avantajele comerciale deja obținute, inclusiv un acord de tarife favorabil.

Familia regală britanică are o lungă tradiție de „diplomație regală”, fiind folosită pentru a impresiona lideri internaționali precum Vladimir Putin sau Xi Jinping.

„Puterea simbolică a monarhiei britanice rămâne un atu unic în relațiile internaționale”, a subliniat trezorierul regelui, James Chalmers.

