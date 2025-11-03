Marea Britanie îi retrage lui Andrew ultimul titlu rămas, cel militar

Guvernul britanic a anunțat duminică că va lua măsuri pentru a-i retrage fostului prinț Andrew titlul onorific de viceamiral, ultimul său grad militar rămas, potrivit France24.

Lui Andrew i-au fost retrase titlurile militare onorifice de către mama sa, regretata regină Elisabeta a II-a, în 2022, după ce a fost dat în judecată de Virginia Giuffre, principala acuzatoare a infractorului sexual american Jeffrey Epstein .

Cea mai recentă mișcare vine după ce regele Charles al III-lea i-a retras joi fratelui său mai mic toate titlurile și onorurile regale, pe fondul furiei crescânde în Marea Britanie față de legăturile lui Andrew cu Epstein.

„L-am văzut pe Andrew renunțând la funcțiile onorifice pe care le-a deținut în armată... Ghidați din nou de rege, lucrăm acum pentru a-i elimina ultimul titlu de viceamiral pe care îl mai deține”, a declarat ministrul Apărării, John Healey, pentru BBC.

Fratele mai mic al regelui a fost odată onorat pentru rolul său de pilot de elicopter al Marinei Regale în Războiul Insulelor Falkland din 1982. S-a pensionat în 2001, după 22 de ani de serviciu.

Andrew a negat întotdeauna că ar fi abuzat-o sexual pe Giuffre, care a declarat în memoriile sale postume, publicate în octombrie, că a fost traficată pentru a întreține relații sexuale cu el în trei ocazii, de două ori când avea doar 17 ani.

Însă joi, Palatul Buckingham a anunțat într-o declarație vehementă că „Prințul Andrew va fi acum cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten Windsor”, adăugând că „aceste măsuri de cenzură sunt considerate necesare”, în ciuda negării sale.

Citește pe Antena3.ro Dispozitivul creat de două studente care ar putea revoluționa agricultura. A luat aurul la Salonul de Inventică de la Londra

Regele și regina au mai spus că „exprimă cea mai profundă compasiune față de victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”, a adăugat acesta.

(sursa: Mediafax)