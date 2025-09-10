Marea Britanie pregătește prima „super-universitate” regională, printr-o fuziune istorică

Un nou model universitar pentru vremuri dificile

Noua instituție, ce va purta denumirea de London and South East University Group, va funcționa sub conducerea unui singur rector și va reuni mai multe campusuri răspândite între Londra, sud-estul Angliei și zona Canterbury. Autoritatea pentru Învățământ Superior din Anglia a salutat această inițiativă, subliniind că ar putea deveni un model de urmat și pentru alte universități aflate în dificultăți financiare, potrivit BBC.

Aproximativ 40% dintre instituțiile de învățământ superior din Anglia se află deja în deficit, iar această fuziune este văzută ca o soluție inovatoare pentru a rezista presiunilor economice. Ministerul Educației a transmis că „abordările inovatoare precum aceasta” sunt binevenite.

Studenții nu vor fi afectați de schimbare

Reprezentanții celor două instituții au precizat că studii­le nu vor fi perturbate, iar diplomele vor continua să fie emise cu denumirile actuale ale universităților. Admiterea se va face în mod normal, iar studenții înscriși își vor putea finaliza programele fără modificări.

În Medway, unde cele două universități împart deja biblioteci și alte facilități de mai bine de 20 de ani, colaborarea va deveni baza extinderii la nivel regional.

Impact asupra personalului și reacții în mediul academic

Deși oficialii insistă că nu se vor face disponibilizări imediate, contextul rămâne sensibil. Una dintre instituții a confirmat recent reducerea a 15 posturi, iar cealaltă a renunțat la anumite cursuri pentru a diminua cheltuielile. Sindicatele avertizează că, la nivel național, au fost pierdute deja aproximativ 5.000 de locuri de muncă în învățământul superior.

Inițiativa este descrisă drept „un model pionierat”, care va permite păstrarea identității fiecărei instituții, dar cu o structură comună mai solidă.

Criza financiară din universitățile britanice

Taxele de școlarizare, fixate la 9.535 de lire în anul academic 2025-2026, au pierdut din valoarea reală din cauza inflației. Dacă ar fi crescut în ritmul indicelui prețurilor de consum, acestea ar fi depășit 14.500 de lire. În plus, numărul studenților internaționali – care plătesc taxe mai mari – a scăzut cu 16% față de așteptări, pe fondul restricțiilor de viză introduse în 2024.

Semnal pentru viitorul educației în Anglia

Experții consideră această fuziune una dintre cele mai importante transformări universitare din ultimele decenii. În timp ce alte instituții mici sau specializate au ales să fuzioneze în trecut, aceasta marchează prima unire de amploare a două universități cu un portofoliu complet de programe.

Studenții români și universitățile din Marea Britanie

În ultimele două decenii, un număr tot mai mare de tineri români au ales să-și continue studiile universitare în Marea Britanie. Atrași de prestigiul instituțiilor de învățământ, de oportunitățile academice și profesionale, dar și de mediul internațional, studenții români au devenit o prezență semnificativă în campusurile britanice.

Universități precum Oxford, Cambridge, University College London, King's College London, Manchester sau Edinburgh se numără printre cele mai populare alegeri. Aceste instituții oferă programe academice variate, resurse moderne și un cadru educațional orientat spre cercetare, gândire critică și dezvoltare personală.

Un avantaj important pentru români a fost, până la Brexit, statutul de cetățeni ai Uniunii Europene, care le permitea accesul la taxele de școlarizare subvenționate și la împrumuturi guvernamentale pentru studii. După ieșirea Marii Britanii din UE, condițiile de admitere și finanțare s-au schimbat, însă interesul nu a scăzut considerabil. Mulți studenți români aleg în continuare să studieze în UK, atrași de calitatea învățământului, de recunoașterea internațională a diplomelor și de oportunitatea de a se integra într-un mediu multicultural.

Pe lângă provocările legate de costuri și adaptare la un sistem educațional diferit, studenții români se remarcă prin seriozitate, rezultate academice bune și implicare în viața universitară. Mulți dintre ei aleg să rămână în Marea Britanie după finalizarea studiilor, integrându-se în piața muncii locale, în timp ce alții se întorc în România cu o experiență valoroasă și o perspectivă globală.