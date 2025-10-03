x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   14:15
Marele duce al Luxemburgului a abdicat
Marele duce Henri al Luxemburgului, în vârstă de 70 de ani, a abdicat vineri, după 225 de ani, în favoarea fiului său, Guillaume.

Marele duce Henri a abdicat în cadrul unei ceremonii la Palatul Marelui Ducat, scrie AP. Guillaume, în vârstă de 43 de ani, va fi încoronat în scurt timp și va depune jurământul constituțional în fața celor 60 de membri aleși ai Camerei Deputaților, parlamentul ducatului.

Noul mare duce va saluta publicul de la balconul cu vedere spre piața centrală, alături de familia sa, inclusiv soția sa, contesa Stéphanie de Lannoy, de origine belgiană, și fiii săi, prințul Charles, în vârstă de 5 ani, și prințul François, în vârstă de 2 ani.

La ceremonii sunt așteptați să participe membri ai familiilor regale din Olanda și Belgia.

Vineri seara, noul mare duce va găzdui o gală pentru oaspeți, printre care se numără președintele francez Emmanuel Macron și președintele german Frank-Walter Steinmeier.

În weekend, Guillaume va face un tur tradițional al țării, care se va încheia cu o liturghie duminicală oficiată de arhiepiscopul Jean-Claude Hollerich la catedrala catolică Notre-Dame de Luxembourg.

