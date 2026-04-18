Marina SUA se pregătește să abordeze și să sechestreze nave legate de Iran în întreaga lume

Armata americană se pregătește în următoarele zile să abordeze petroliere legate de Iran și să confiște nave comerciale în apele internaționale, potrivit unor oficiali americani citație de publicația The Wall Street Journal. Sunt vizate navele care transportă petrol, dar și arme și alte bunuri pentru iranieni. Vor fi oprite și sechestrate nave care fac parte din așa numita flotă fantomă a Iranului și care se sustrag reglementărilor, sancțiunilor sau cerințelor de asigurare internaționale.

Strategia apare în timp ce armata iraniană continuă să își întărească controlul asupra Strâmtorii Ormuz, atacând mai multe nave comerciale. Decizia administrației Trump de a intensifica presiunea economică asupra Teheranului are scopul de a forța regimul să redeschidă strâmtoarea și să facă concesii privind programul său nuclear.

Americanii au instituit deja o blocadă navală în jurul Iranului împiedicând navele iraniene sau cu legături cu Teheranul să plece din zona Golfului.

(sursa: Mediafax)