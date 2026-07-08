Procurorii din Paris confirmă: Condamnarea lui Marine Le Pen va fi înghețată dacă ajunge președinte

Marie-Suzanne Le Quéau, procurorul general de Curtea de Apel din Paris, a anunțat că dacă lidera Adunării Naționale, Marine Le Pen, câștigă alegerile prezidențiale franceze, ea va trebui să își ispășească pedeapsa și după ce nu va mai fi președinte. Marie-Suzanne Le Quéau reprezintă acuzarea în procesul de mare profil privind asistenții fictivi ai partidului Frontul Național (acum Adunarea Națională) din Parlamentul European.

„Dacă Marine Le Pen va fi aleasă președintă a Republicii, decizia Curții de Apel va fi suspendată de imunitatea prezidențială și va putea fi executată doar după încheierea mandatului său”, a declarat Marie-Suzanne Le Quéau, procuror general la Curtea de Apel din Paris la TF1.

Marie-Suzanne Le Quéau a făcut și alte declarații surprinzătoare:

Dacă decizia Curții de Casație va fi pronunțată în ianuarie, voi executa imediat hotărârea Curții de Apel și voi transmite decizia judecătorului de condamnare, care va revizui termenii porțiunii ferme a pedepsei cu închisoarea”

Va depune Curtea de Apel recurs la Curtea de Casație?„Dacă voi considera că statul de drept a fost interpretat greșit, voi depune recurs la momentul respectiv. Îmi voi anunța decizia la începutul săptămânii viitoare”

„Există o divergență de opinie între procurorul general și consilierii curții de apel în ceea ce privește condițiile de ineligibilitate. Acesta este cursul normal al procesului de apel. Nu am reușit să-i conving, așa merge, suntem obișnuiți”.

Pe 7 iulie 2026, ieri Curtea de Apel din Paris a confirmat ieri dreptul lui Marine Le Pen de a candida la președinția Franței.

În primăvara anului 2025, o instanță de fond a găsit-o vinovată de crearea unui sistem care permitea fondurilor europene să plătească angajații care lucrau efectiv pentru partid în Franța. Le Pen a primit o pedeapsă de cinci ani de interdicție de a candida la funcții publice, patru ani de închisoare (doi dintre aceștia cu suspendare, iar restul putând fi executați cu o brățară electronică) și o amendă de 100.000 de euro.„Atâta timp cât cazul se află pe rolul Curții de Casație, nu voi pune în aplicare decizia Curții de Apel. Prin urmare, Marine Le Pen își va începe campania fără o brățară electronică de urmărire.

Cu toate acestea, dacă decizia Curții de Casație este emisă înainte de alegerile prezidențiale, este posibil să fie obligată să poarte brățara pentru restul campaniei. Dar până atunci , Marine Le Pen este din nou prezumată nevinovată, ca orice persoană condamnată”, a declarat procurorul.

Dacă decizia Curții de Casație va fi luată după posibila alegere a lui Marine Le Pen ca președinte, pedeapsa se va aplica doar după demisia acesteia, deoarece imunitatea prezidențială o va proteja pe toată durata mandatului.

Marine Le Pen a fost condamnată la trei ani de închisoare, dintre care un an urma să fie executat în arest la domiciliu cu o brățară electronică.

În urma hotărârii judecătorești de ieri, politiciana și-a confirmat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2027.

Marine Le Pen (57 de ani) a anunțat că își va începe în curând campania la Președinție alături de liderul partidului, Jordan Bardella.

(sursa: Mediafax)