Presiune maximă la Paris: Marine Le Pen își pune candidatura sub semnul întrebării din cauza restricțiilor judiciare

'Nu mă pot baza pe un judecător să mă autorizeze să organizez un miting în Romorantin sau să merg la o piață în Henin-Beaumont', a declarat resemnată lidera Adunării Naționale (RN) într-un interviu difuzat miercuri de canalul francez LCI.



După ce a anunțat acest lucru la începutul anului, Le Pen a reiterat că, dacă ar fi condamnată la o pedeapsă comutabilă la purtarea unei brățări electronice de monitorizare, nu ar putea 'desfășura o campanie prezidențială' în aceste condiții. 'Trebuie să avem libertate deplină de mișcare', a adăugat ea.



Curtea de Apel se va pronunța pe 7 iulie cu privire la sentința inițială din 2025, care includea patru ani de închisoare și o interdicție de cinci ani de a ocupa o funcție publică împotriva lui Le Pen, care, conform sondajelor, este favorită la câștigarea alegerilor prezidențiale din 2027.



Parchetul a solicitat, în a doua instanță, menținerea interdicției de cinci ani de a ocupa o funcție publică, pe lângă o pedeapsă de patru ani de închisoare, dar doar un an de executat - nu doi ca în prima instanță - comutabilă în monitorizare electronică, și o amendă de 100.000 de euro.



Dacă decizia îi este nefavorabilă, lidera de extremă dreapta ar putea totuși face apel la Curtea Supremă.



Le Pen a mai declarat că nu se teme de o posibilă nouă condamnare.



'Este un sentiment care nu-mi este familiar. Când duci o bătălie precum cea pe care am dus-o eu, așa cum continui să o duc și așa cum voi continua să o duc indiferent de situație, frica nu are ce căuta în ecuație', a afirmat ea.



Chiar și așa, ea a recunoscut că, dacă va fi condamnată, 'ar putea avea un sentiment de nedreptate sau că este privată de lupta vieții mele'.



Dacă nu va putea candida la alegerile prezidențiale de anul viitor, Marine Le Pen se va retrage în favoarea protejatului ei, Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, care este și favorit în sondaje.



În opinia lui Le Pen, Bardella îi este 'complementar' și a lăudat 'dinamismul și forța tinerească' a acestuia.



Alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc pe 18 aprilie 2027, al doilea tur urmând să se desfășoare pe 2 mai, după cum a relatat marți ziarul regional Ouest-France.



Alegerile din 2027 vor marca încheierea președinției lui Emmanuel Macron, deoarece acesta nu mai poate candida din nou, după ce a avut deja două mandate în fruntea statului.



Mai mulți candidați și-au declarat deja intenția de a-l succeda la Palatul Elysee, între care fostul prim-ministru al lui Macron, Edouard Philippe, o figură de centru-dreapta; Bruno Retailleau, liderul Republicanilor, din aripa conservatoare; și Jean-Luc Melenchon, fondatorul La France Insoumise (LFI, stânga radicală - n.r.), care își va încerca din nou norocul.



Dar marea necunoscută, cu mai puțin de un an înainte de alegeri, rămâne participarea rivalei lui Macron la ultimul tur prezidențial, lidera extremei drepte Marine Le Pen. AGERPRES