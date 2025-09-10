x close
Șeful NATO îi trimite un mesaj lui Putin după incidentul din Polonia: Opriți escaladarea războiului

de Redacția Jurnalul    |    10 Sep 2025   •   17:00
Sursa foto: Hepta/Mark Rutte

Șeful NATO, Mark Rutte, i-a trimis un mesaj lui Vladimir Putin după incidentul cu drone din Polonia. Opriți escaladarea războiului, a spus Rutte.

Secretarul general al alianței i-a cerut președintelui Rusiei să oprească provocările și escaladarea războiului. De asemenea, Rutte l-a avertizat pe Vladimir Putin că membrii NATO sunt pregătiți pentru orice scenariu.

„Opriți războiul din Ucraina. Opriți escaladarea războiului. Opriți încălcarea spațiului aerian al aliaților și fiți siguri că vom fi pregătiți”, a transmis Mark Rutte, potrivit Sky News.

Într-o declarație adresată presei, el a spus că incidentul este o extensie a războiului Rusiei în Ucraina.

„Aliații sunt hotărâți să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a avertizat Mark Rutte. El nu a spus dacă dronele au fost trimise în Polonia sau au ajuns din greșeală acolo, declarând doar că o anchetă este în curs de desfășurare.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: mark rutte drone vladimir putin
