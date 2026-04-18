x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Mark Rutte respinge speculațiile privind retragerea SUA din NATO

Mark Rutte respinge speculațiile privind retragerea SUA din NATO

de Redacția Jurnalul    |    18 Apr 2026   •   18:00
Mark Rutte respinge speculațiile privind retragerea SUA din NATO
Sursa foto: Hepta/Mark Rutte spune că UE va rămâne sub protecția nucleară a SUA.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins sâmbătă temerile privind o posibilă retragere a Statelor Unite din alianță.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins sâmbătă speculațiile privind o eventuală retragere a Statelor Unite din alianță, afirmând că nu vede un astfel de scenariu în viitorul apropiat, potrivit unui interviu acordat de el pentru ediția de duminică a ziarului Die Welt, anunță dpa.

De asemenea, Rutte a declarat că angajamentul nuclear al SUA față de Europa rămâne același, și a declarat protecția oferită de Washington drept una esențială pentru securitatea continentului.

„Protecția nucleară americană pentru Europa nu este pusă sub semnul întrebării”, a declarat Rutte, adăugând că aceasta rămâne „garanția supremă a securității în Europa”.

În ultimele săptămâni, declarațiile președintelui american Donald Trump au alimentat îngrijorări legate de viitorul relației SUA-NATO, mai ales în contextul criticilor sale privind implicarea aliaților europeni.

Donald Trump a reproșat unor state membre ale alianței ceea ce a considerat a fi un sprijin insuficient în legătură cu războiul împotriva Iranului.

Pentru ca o eventuală retragere a Statelor Unite din NATO să devină realitate, ar fi necesară aprobarea Senatului american cu o majoritate de două treimi, ceea ce reprezintă un scenariu foarte puțin probabil să se întâmple.

Mark Rutte a discutat recent cu Trump la Casa Albă și a declarat ulterior că președintele american a fost „evident dezamăgit” de mai multe state membre care fac parte din NATO.

Printre subiectele discutate s-au aflat și utilizarea bazelor militare și misiunile de securitate din zona Strâmtorii Ormuz. Donald Trump a făcut referire, în mod repetat, la Spania, Franța și Regatul Unit.

În același timp, secretarul general al NATO a spus că înțelege nemulțumirile exprimate de liderul american și a îndemnat Europa să își consolideze industria de apărare.

El spune că este un factor esențial pentru menținerea securității și a capacității de descurajare.

×
Subiecte în articol: mark rutte nato sua
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri