Masacrul de la Washington: Suspectul este din Chicago, victimele urmau să se căsătorească

Autoritățile americane și israeliene au prezentat primele informații despre incidentul produs în noaptea de miercuri spre joi în capitala SUA. Șefa poliției din Washington, Pamela Smith, a declarat că un singur suspect care a fost văzut plimbându-se în afara muzeului înainte de eveniment se afla în arest. Suspectul a scandat „Palestina liberă, Palestina liberă” înainte de a fi reținut, a mai spus ea.

Bărbatul se numește Elias Rodriguez, are 30 de ani și este din Chicago.

„După împușcături, suspectul a intrat în muzeu și a fost reținut de agenții de securitate ai evenimentului. Odată ce a fost încătușat, suspectul a identificat locul unde a aruncat arma, iar acea armă a fost recuperată, insinuând că el a comis infracțiunea”, a transmis șefa Poliției din capitala SUA.

Suspectul nu a mai avut niciun contact anterior cu poliția, a adăugat ea.

Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în SUA, a dezvăluit că tânărul ucis „a cumpărat un inel săptămâna aceasta cu intenția de a-și cere în căsătorie prietena săptămâna viitoare la Ierusalim”.

Președintele Donald Trump a condamnat împușcăturile. „Aceste oribile crime din Washington, bazate evident pe antisemitism, trebuie să se încheie ACUM! Ura și radicalismul nu au ce căuta în SUA”, a spus el într-un mesaj pe Truth Social.

Și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a trimis un mesaj declarând că a fost șocat de crime.

