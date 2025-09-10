Mașina premierului Donald Tusk, furată în plină noapte de la reședința privată din Sopot. Poliția și serviciile speciale anchetează cazul

Un incident grav de securitate a avut loc în noaptea trecută în Trójmiasto: autoturismul Lexus aparținând familiei premierului polonez Donald Tusk a fost furat. Informația a fost confirmată pentru tvn24.pl din două surse independente.

„Am primit o sesizare, iar ofițerii din cadrul Comandamentului Voievodal al Poliției din Gdańsk lucrează la caz”, a declarat un reprezentant al Poliției Naționale.

Cazul este tratat cu maximă seriozitate deoarece reședința privată a premierului din Sopot se află sub protecția Służba Ochrony Państwa (Serviciul de Protecție a Statului). Din acest motiv, în anchetă au fost implicate și serviciile speciale, care verifică dacă furtul ar putea avea și un substrat politic sau dacă este doar un act de criminalitate organizată.

Furturile de Lexus sunt frecvente în Polonia, marca fiind de ani buni pe primul loc în topul preferințelor hoților, alături de alte mărci japoneze. Experții explică fenomenul prin faptul că aceste mașini au puține componente marcate, ceea ce le face ușor de dezmembrat și vândut pe piața neagră.

Implicații politice și de securitate

Furtul mașinii familiei premierului ar putea deveni un subiect sensibil pe scena politică. Experții în securitate atrag atenția că astfel de incidente pot reprezenta un risc pentru siguranța liderilor de stat și pot fi exploatate politic de opoziție pentru a critica măsurile de protecție existente. În plus, incidentul pune presiune pe autorități să întărească securitatea demnitarilor și a familiilor acestora.