Medvedev „gură spartă”, decorat de ziua lui de către Putin

Dmitri Medvedev, care împlinește 60 de ani duminică, a fost decorat cu Ordinul Meritului pentru Pace, gradul IV, pentru contribuția sa „la consolidarea statului rus și asigurarea securității naționale a Federației Ruse”.

Dmitri Medvedev, președintele Federației Ruse între 2008 și 2012, este vicepreședintele Consiliului Securității Ruse, poziție din care a avut, de-a lungul timpului, multe schimburi acide de replici cu președintele Trump.

Bunăoară, când Trump a cerut Rusiei să accepte un acord de pace într-un interval de timp dat, Medvedev a catalogat cererile drept „teatrale” și un pas înainte spre conflict.

Acesta s-a arătat deranjat de declarațiile lui Trump, care făceau trimitere la utilizarea armelor nucleare sau la ultimatumurile în privința Ucrainei, date de președintele american.

În repetate rânduri, Medvedev, mai ales în perioada când a fost președinte, a insistat pe ideea că singurul care decide în privința politicii externe a Rusiei este Putin.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, a subliniat recent: „În fiecare ţară, există membri ai guvernului care au opinii diferite asupra evenimentelor în desfăşurare. Există, de asemenea, oameni cu poziţii foarte radicale în SUA şi în ţările europene. Asta se întâmplă tot timpul”.

Medvedev „gură-mare”

La rândul său, Trump l-a făcut „gură-mare” pe Medvedev: „Un fost preşedinte rus, Medvedev, care acum conduce unul dintre cele mai importante consilii, a spus nişte lucruri foarte urâte când a vorbit despre energia nucleară. Şi când se menţionează cuvântul nuclear, încep să mă gândesc: . Nu ar fi trebuit să spună asta. Are gura mare”.

Trump l-a numit pe Medvedev „un fost președinte eșuat, care încă mai crede că e președinte” și l-a avertizat „să-și măsoare cuvintele”, replica la care Medvedev a răspuns că acest lucru nu înseamnă decât că Rusia face totul corect.

Medvedev: „Fiecare nou ultimatum este un pas spre război”

„Trump joacă jocul ultimatumului cu Rusia: 50 sau 10 zile… Ar trebui să-şi amintească două lucruri. În primul rând: Rusia nu este nici Israel, nici măcar Iran.

Şi în al doilea rând: fiecare nou ultimatum este un pas spre război.

Nu între Rusia şi Ucraina, ci cu chiar ţara lui”, a scris Medvedev pe contul său de X, care a criticat în repetate rânduri „incoerența politică” a președintelui american.

Fostul președinte rus i-a sugerat pe Telegram lui Trump „să-și amintească de filmele sale preferate, „The Walking Dead” și, de asemenea să nu uite cât de periculoasă e „mâna moartă”.

„Mâna moartă” este un sistem care ar fi activat dacă Moscova ar pierde controlul asupra arsenalului său nuclear din cauza unui atac inamic major.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)