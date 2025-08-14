Melania Trump amenință că îl va da în judecată pe Hunter Biden

Avocații care acționează în numele primei doamne, care s-a căsătorit cu președintele american Donald Trump în 2005, au descris afirmația drept „falsă, denigratoare, defăimătoare și incendiară”.

Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, a făcut aceste comentarii în timpul unui interviu acordat la începutul acestei luni, în care a criticat vehement fostele legături ale președintelui cu Epstein.

Donald Trump a fost prieten cu Epstein, dar s-a spus că cei doi s-au certat la începutul anilor 2000, deoarece finanțatorul a recrutat angajați care lucrau la spa-ul din clubul de golf al lui Trump din Florida.

O scrisoare din partea avocaților primei doamne, adresată unui avocat al lui Hunter Biden, îi cere acestuia să își retragă afirmația și să își ceară scuze, sau să se confrunte cu acțiuni în justiție pentru „peste 1 miliard de dolari daune”. Se spune că prima doamnă a suferit „prejudicii financiare și de reputație copleșitoare” din cauza afirmației pe care a repetat-o. De asemenea, îl acuză pe cel mai mic fiu al lui Biden că are un „vast istoric de comercializare a numelor altora” și că repetă afirmația „pentru a atrage atenția asupra sa”.

Într-un interviu amplu cu cineastul Andrew Callaghan, publicat la începutul acestei luni, Hunter Biden a susținut că documente nepublicate referitoare la Epstein l-ar „implica” pe președintele Trump.

(sursa: Mediafax)