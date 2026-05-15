Friedrich Merz cere dinamitarea și refacerea de la zero a bugetului UE

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut joi reformarea sistemului bugetar al Uniunii Europene, despre care spune că este depășit și nu mai răspunde actualelor probleme, scrie Reuters.

Merz susține că Uniunea Europeană trebuie să simplifice modul în care își gestionează fondurile și, în același timp, să acorde prioritate investițiilor în apărare și competitivitate.

Declarațiile cancelarului au fost făcute în contextul negocierilor foarte importante care urmează, pentru viitorul buget european 2028-2034. În interiorul UE se conturează deja dispute între statele care vor creșterea investițiilor pentru securitate și cele care vor menținerea fondurilor tradiționale, cum sunt subvențiile agricole și sprijinul pentru dezvoltare regională.

Parlamentul European, care decide bugetul împreună cu statele membre, a votat în aprilie pentru majorarea bugetului UE peste nivelul propus anterior de Comisia Europeană, ceea ce a generat comentarii negative venite din partea guvernelor care nu vor contribuții mai mari.

Cancelarul Friedrich Merz a avut un discurs în timpul ceremoniei Premiului Charlemagne, organizată în orașul Aachen. Premiul i-a fost acordat anul acesta fostului președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, cel care a vorbit încă din 2024 despre problemele de competitivitate ale Uniunii Europene.

La eveniment a participat și premierul grec Kyriakos Mitsotakis, iar Mario Draghi a promis că va face „tot ce este necesar” pentru salvarea monedei euro.

„O Europă suverană are nevoie de un buget «protejat de Draghi». Structuri simplificate, investiții în competitivitate și apărare, o concentrare pe fondurile europene pentru politicile europene, toate acestea sunt necesare, deoarece resursele sunt limitate.”, a declarat Merz..

În discursul său, cancelarul german Friedrich Merz a criticat și propunerile privind contractarea unor noi datorii comune la nivel european. Președintele francez Emmanuel Macron a cerut în februarie împrumuturi comune pentru ca Europa să poată concura economic cu SUA și China, însă Berlinul s-a opus acestei variante.

Germania a respins și alte propuneri venite din partea Comisiei Europene, inclusiv introducerea unor taxe suplimentare pentru tutun și pentru marile companii.

„Unii cred că putem evita această sarcină dificilă prin asumarea de noi datorii – datorii europene – prin finanțarea cheltuielilor regulate prin intermediul datoriilor. Germania nu poate urma această cale, chiar și numai din motive constituționale”, a spus Merz.

Cancelarul german a făcut câteva precizări și despre modul în care sunt împărțite în prezent fondurile europene. Potrivit acestuia, mai mult de două treimi din bugetul UE merg către subvenții, în timp ce unele state europene ajung să cheltuiască mai mulți bani pentru plata datoriilor decât pentru apărare.

„Dar nu putem face față provocărilor secolului XXI cu un buget specific secolului XX. Prin urmare, modernizarea fundamentală este esențială. Mai mult, realitatea este că datoria excesivă amenință suveranitatea și limitează capacitatea noastră de a acționa.”, a declarat liderul german.

(sursa: Mediafax)