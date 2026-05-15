Cutremur în magistratura din Constanța: „Lasă că îi zic lui Marin Andrei direct” stenograme șocante din dosar

Procurorul Ștefan Gigi Valentin, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este acuzat de trafic de influență, inclusiv în formă continuată, într-un dosar în care apar stenograme cu discuții despre intervenții în anchete, bani puși în dulapul biroului și demersuri pentru recuperarea unui permis de conducere, potrivit surselor judiciare.

În același dosar, procurorul Niță Teodor este acuzat de instigare la abuz în serviciu, într-un episod legat de un control ISU la un restaurant și o sală de evenimente din Constanța, administrate în fapt de Stelian Alexe, apropiat al magistratului, potrivit acelorași surse judiciare.

Surse judiciare susțin că ancheta vizează activitatea unor magistrați din Constanța în mai multe dosare penale și administrative. În cazul lui Ștefan Gigi Valentin, acuzațiile principale vizează presupuse intervenții pentru soluționarea favorabilă a unor cauze penale și civile, în schimbul unor sume de bani sau alte foloase.

Un episod central îl privește pe Popa George Dorel, de la care Ștefan Gigi Valentin ar fi primit aproximativ 60.000 de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra procurorului Marin Andrei, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru soluționarea favorabilă a dosarului penal 1553/210/P/2023, potrivit surselor judiciare.

În paralel, anchetatorii vorbesc despre mai multe episoade în care Learciu Dumitru Daniel ar fi discutat cu Ștefan Gigi Valentin despre diverse intervenții, inclusiv la Poliția Rutieră, în zona administrației locale și în proiecte economice.

Una dintre stenogramele obținute pe surse judiciare redă o discuție dintre Ștefan Gigi Valentin și Popa George Dorel despre dosarul penal 1553/210/P/2023.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Când dai de una proastă care te şi încurcă… l-am găsit până la urmă, dar… bă, dacă nu… fetele astea, o grefieră proastă care zice: E declinat la DNA. Ia să vedem, mă? Nu e declinat la DNA, s-a făcut o sesizare şi la DNA, ăia l-au declinat la PJ, adică sunt două, la PJ… două şi… într-un final a rămas unu. Deci într-un final ăsta este. E la Marin Andrei, ăsta e numărul, s-a reunit cu un altul în 27.09.2023, venit de la DNA. Declinat de DNA către PJ.”

DOMN: „Îhî. El acum e la IPJ, la Economic, pentru că ăia au cerut, aşa am aflat eu, au cerut chestii la ANR. E la Economicul IPJ-ului. Mototolea le-a trimis o adresă şi a solicitat ceva.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Vrei să-ţi scriu numărul dosarului să îl ai? Că e mai bine să-l ai, că nu ştii niciodată. Mai întrebi de el, mai aşa. 1553… mai departe ştii tu ce înseamnă.”

DOMN: „Da, da, 2023…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Ăsta îl ţin eu ca să…”

DOMN: „Aha, aha.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Ca să îl dau să se uite la el.”

Discuția continuă cu o promisiune explicită de contactare a procurorului de caz:

DOMN: „Dă-mi un semnal, oricând vin, ştii?”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da.”

DOMN: „După sărbători, după asta, când crezi tu, imediat ne-am…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Lasă că îi zic lui Marin Andrei direct. Că nu… eu am lucrat cu el, ştiu…”

DOMN: „A, da?”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Şi eu mă mai întâlnesc cu el.”

În aceeași discuție, Ștefan Gigi Valentin vorbește despre posibilitatea unei întâlniri între interlocutor și procurorul Marin Andrei.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da. Şi dacă… o să-i propun, dacă vrea, să te duci şi într-o zi până la el să…”

DOMN: „Oricând.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Nu e mai bine aşa?”

DOMN: „Oricând.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Că mai bine să…”

DOMN: „Bineînţeles.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Prezinţi altfel. Adică să ştii cum…”

DOMN: „Oricând şi ştii ce o să-i spun? Nu, nu pe asta a fost, asta…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da.”

DOMN: „Nu ştiu ce, cutare şi să ştie despre ce e vorba… că el cine ştie ce…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Păi să ştie despre ce e vorba şi să fie orientat şi în direcţia corectă, să nu vină ăştia: stai să vezi că câr, că mâr.”

Bani în biroul procurorului: „Am zis să nu înceapă săptămâna…”

Surse judiciare susțin că Ștefan Gigi Valentin ar fi primit bani și alte foloase în mai multe rânduri. În două episoade descrise de anchetatori, Learciu Dumitru Daniel ar fi intrat în biroul procurorului și ar fi pus bani în dulapul acestuia.

„La data de 20 aprilie 2026, în jurul orei 09:33, Learciu Dumitru Daniel îi remite procurorului Ștefan Gigi Valentin, consecutiv, două teancuri cu bani, pe care i le pune direct în dulapul mic din biroul său, fără a purta discuții cu privire la aceste sume.”

„La data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 09:44, Learciu Dumitru Daniel îi remite procurorului Ștefan Gigi Valentin o sumă de bani pe care o pune direct în dulapul mic din biroul procurorului și face următoarea afirmație: «am zis să nu înceapă săptămâna…».”

Un alt episod vizează permisul de conducere al lui Learciu Dumitru Daniel. Acesta îi cere lui Ștefan Gigi Valentin să ia legătura cu George Munteanu, ofițer la Serviciul Rutier Constanța, pentru a verifica dacă permisul poate fi ridicat.

D. LEARCIU: „Aşa. Rugămintea este, puteţi să-i daţi un telefon lui George, a ajuns. Artur a făcut plângere împotriva procesului-verbal de la Braşov, a apărut pe portalul de la Constanţa plângerea mea, deci trebuie să mă duc să iau carnetul de la… O fi carnetul aici la George la Constanţa? Că de aici e, nu? … Pe George puteţi să-l întrebaţi dacă e să verifice, vă dau numărul…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Nu… ca să verifice.”

D. LEARCIU: „Păi, vă dau verdictul. Vă fac o poză acum?”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Păi ce…”

D. LEARCIU: „Vi l-am dat. Intraţi pe media documente, dacă e chiar aşa… Şi să-i spuneţi: Bă… ca să nu mă duc degeaba… adresa… două săptămâni.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da, da.”

D. LEARCIU: „Aşa. Daţi-i lui şi-i spuneţi: Domne, poate să vină… Că vreau să-mi iau carnetul şi să nu stau, adică să… Că după aia George intră în concediu şi e greu, acolo nu sunt locuri de parcare, măcar asta…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Bună dimineaţa!… Poate să vină să ridice permisul? (…) Da, că a venit de la Braşov… Gata!”

D. LEARCIU: „Da. Mulţumesc frumos! Mă duc să-l iau, să-l ridic.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „A! Dar ai dreptul de a conduce?”

D. LEARCIU: „Păi nu mai am, a expirat aia, adeverinţa aia.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „A! Da.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Încă n-a ajuns la Braşov.”

Discuții despre proiecte eoliene și acces la șefi de instituții

Surse judiciare mai arată că Ștefan Gigi Valentin și Learciu Dumitru Daniel discutau despre un proiect în domeniul energiei eoliene și despre accesul la persoane cu funcții de conducere în administrație și energie.

Într-un pasaj, Learciu vorbește despre necesitatea de a ajunge la președintele Consiliului Județean Galați.

DANIEL LEARCIU: „La preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi trebuie să ajung. Şi cu Florin când dăm aia pentru…? Deci… cu Florin şi… primărie.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Păi, când să mergem? Mâine dimineaţă?”

DANIEL LEARCIU: „Mâine dimineaţă.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Mâine dimineaţă, da?”

DANIEL LEARCIU: „Da.”

DANIEL LEARCIU: „Stabiliţi întâlnirea ori pentru mâine, ori aşa, pentru ca… e pentru binele…”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da.”

DANIEL LEARCIU: „E… toţi primarii tăi, mă duc eu… fiecare poate să acceseze până în jumătate de milion de euro.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Gata.”

DANIEL LEARCIU: „Cu… Să aveţi…!, Geny, da?”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Da!”

DANIEL LEARCIU: „Şi acolo se duce mâine dimineaţă la 07:45.”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „La 07:45.”

Într-o altă discuție, Learciu Dumitru Daniel spune că a vorbit cu Pocora Cornel Florin pentru ca o persoană să ajungă în audiență la Suciu Mihaela, prezentată ca director general la Distribuție Electrica.

DANIEL LEARCIU: „Am vorbit cu Pocora de dimineaţă!”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Aşa?”

DANIEL LEARCIU: „Zic: Domne, nu reuşesc să ajung la dumneavoastră! (…) Zic: Două chestiuni sunt mai stringente! Zic: unu, vrea domnul respectiv să se ducă… persoana să se ducă în audienţă la doamna Suciu Mihaela, la directorul general Distribuţie Electrica.”

DANIEL LEARCIU: „Domne, nu că… domne, este urgent! Vrea să se ducă într-o audienţă! Înţelege omul ce îi spun!”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Ştie! Nu mai e cazul — ştie, i-a zis!”

DANIEL LEARCIU: „Eu zic totuşi să-i mai dau un telefon!”

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: „Ştie! I-a zis! Mergi pe mâna lui, mergem pe el, e băiat serios, de încredere — nu ştiu ce.”

(sursa: Mediafax)