Merz respinge cererea lui Trump: „Germania nu va participa la războiul din Iran”

„Nu avem mandatul din partea Națiunilor Unite, a Uniunii Europene sau a NATO, cerut de Legea fundamentală”, a declarat Merz reporterilor.

„Prin urmare, a fost clar de la început că acest război nu este o chestiune care ține de NATO”, a mai spus cancelarul german, potrivit Sky News.

Donald Trump a declarat anterior că speră ca Marea Britanie și alții să trimită nave de război pentru a ajuta la deschiderea Strâmtorii Osmuz- și a avertizat: „dacă nu va exista niciun răspuns sau dacă va fi un răspuns negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO”.

„Nici Statele Unite ale Americii și Israelul nu ne-au consultat înainte de acest război”, a adăugat Merz.

„În ceea ce privește Iranul, nu a existat niciodată o decizie comună cu privire la «dacă» această chestiune. De aceea, nu se pune întrebarea cum s-ar putea implica Germania militar aici”, a mai spus Merz.

