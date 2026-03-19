Merz salută intenția lui Trump de a pune capăt ostilităților din Orientul Mijlociu

"Sunt în mod expres recunoscător că preşedintele american a transmis aseară un semnal în acest sens, şi anume că este pregătit să pună capăt luptelor", a declarat el presei înaintea unui summit UE la Bruxelles.



Trump a afirmat miercuri seară că Israelul a "atacat violent" principalul zăcământ de gaze al Iranului, o escaladare semnificativă a războiului israeliano-american împotriva iranienilor, dar a adăugat că Israelul nu va mai desfăşura astfel de atacuri decât dacă Teheranul va riposta.



Merz a reiterat că Europa este pregătită să ajute la stabilizarea Orientului Mijlociu odată ce acţiunile de luptă vor înceta.



"Vreau să transmitem un semnal clar că suntem dispuşi să ajutăm, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, luptele trebuie să înceteze", a spus Merz, subliniind că "putem să ne implicăm doar atunci când armele vor înceta".



Dacă luptele vor se vor opri în următoarele zile, ceea ce presupune, de asemenea, ca Iranul să îşi abandoneze programul nuclear, să pună capăt terorismului şi să-şi demonstreze dorinţa de a se angaja în dialog, "vom merge în direcţia corectă", a adăugat el.



"Şi atunci putem face multe, inclusiv deschiderea căilor maritime şi menţinerea lor libere, dar nu vom face asta atât timp cât ostilităţile continuă. O vom face doar atunci când luptele se vor fi încheiat", a reiterat el, adăugând că acest lucru va necesita şi un mandat internaţional, care în prezent nu există.



În acest sens, a adăugat cancelarul german, mai sunt "mulţi paşi de făcut" înainte ca un astfel de subiect să poată fi discutat.AGERPRES