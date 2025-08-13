Merz după convorbirea cu Trump: Există speranța că ar putea fi pace în Ucraina

Merz afirmă că încetarea focului trebuie să fie primul pas către un acord de pace durabil, potrivit The Guardian. El insistă asupra principiului european conform căruia „granițele nu trebuie modificate prin violență”.

Cancelarul german afirmă, de asemenea, că liderii europeni doresc să promoveze „garanții solide de securitate pentru Ucraina”.

„Strategia se bazează pe sprijinirea Ucrainei și exercitarea de presiuni asupra Rusiei. Așadar, dacă în Alaska nu există nicio mișcare din partea Rusiei, atunci SUA și europenii trebuie să intensifice presiunile”, precizează el.

Merz afirmă că Trump „împărtășește în mare măsură” poziția europeană și spune că discuția cu acesta a fost „foarte bună și constructivă”.

„Există speranța că ceva se mișcă. Există speranța că ar putea fi pace în Ucraina”, încheie el.

(sursa: Mediafax)

Iris Dutescu, iris.dutescu@mediafax.ro

