Mesajul șocant al atacatorului de la dineul corespondenților de la Casa Albă: „Mi-am asumat o datorie”

Dezvăluiri explozive: manifestul care anunța tragedia de la Washington

Un document amplu, de peste o mie de cuvinte, aruncă o lumină tulburătoare asupra motivațiilor suspectului implicat în atacul produs în timpul dineului corespondenților de la Casa Albă. Mesajul, trimis membrilor familiei cu aproximativ zece minute înainte de incident, conține atât scuze, cât și justificări detaliate pentru acțiunile sale, potrivit New York Post.

Semnat „Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen”, textul dezvăluie un amestec de regret personal, convingeri ideologice și planuri explicite privind țintele vizate.

Regrete și scuze înainte de atac

În debutul manifestului, autorul își cere scuze față de familie, colegi și alte persoane afectate indirect. El recunoaște că și-a înșelat apropiații pentru a-și duce planul la capăt și admite că acțiunile sale au pus în pericol oameni nevinovați.

De asemenea, își exprimă regretul față de victimele altor abuzuri și tragedii, sugerând că gestul său ar fi fost, în viziunea lui, o reacție la nedreptăți mai largi.

Justificări și acuzații grave

O mare parte a documentului este dedicată explicațiilor privind motivele atacului. Autorul susține că acționează în calitate de cetățean care nu mai acceptă acțiunile liderilor politici, formulând acuzații extrem de grave la adresa acestora.

El afirmă că se simte responsabil pentru acțiunile reprezentanților săi și consideră că intervenția violentă era singura modalitate prin care putea acționa.

„Reguli de angajament” și planificarea atacului

Manifestul include și o secțiune în care sunt detaliate așa-numitele „reguli de angajament”. Autorul descrie cine ar fi fost țintele principale și în ce condiții ar fi evitat victime colaterale.

Deși susține că a încercat să limiteze numărul de victime, acesta admite că ar fi fost dispus să provoace pierderi mai mari dacă ar fi fost necesar pentru a-și atinge obiectivele.

Răspunsuri la critici anticipate

Într-un alt segment, suspectul încearcă să răspundă unor posibile critici. Invocă argumente religioase și morale pentru a-și justifica acțiunile, susținând că pasivitatea în fața nedreptății ar echivala cu complicitatea.

De asemenea, respinge ideea că momentul ales ar fi fost nepotrivit și recunoaște că nu se așteaptă să fie iertat.

Critici la adresa securității

Spre final, tonul devine mai informal, iar autorul critică dur măsurile de securitate de la eveniment. Acesta descrie ceea ce consideră a fi breșe majore și susține că a reușit să se deplaseze fără a fi oprit sau verificat corespunzător.

Aceste observații ridică întrebări serioase cu privire la organizarea și protecția unor evenimente de asemenea amploare.

Un final contradictoriu: între remușcare și furie

În ultimele rânduri, suspectul descrie starea emoțională intensă prin care trece, afirmând că experiența este „îngrozitoare” și că este copleșit de regret și furie.

Mesajul se încheie cu un ton contradictoriu, în care regretul personal coexistă cu justificarea acțiunilor, oferind o imagine complexă și tulburătoare asupra psihologiei din spatele atacului.

Mesajul integral trimis de Cole Allen

Bună tuturor!

Se pare că am surprins destul de multă lume astăzi. Permiteți-mi să încep prin a-mi cere scuze tuturor celor a căror încredere am abuzat-o.

Le cer scuze părinților mei pentru că am spus că am un interviu fără să specific că era pentru „Most Wanted”.

Le cer scuze colegilor și studenților mei pentru că am spus că am o urgență personală (până când va citi cineva asta, probabil că VOI avea cu siguranță nevoie să ajung la urgențe, dar cu greu pot spune că nu este o situație auto-provocată.)

Le cer scuze tuturor oamenilor lângă care am călătorit, tuturor lucrătorilor care mi-au manipulat bagajele și tuturor celorlalte persoane ne-vizate de la hotel pe care le-am pus în pericol doar prin simpla mea prezență.

Le cer scuze tuturor celor care au fost abuzați și/sau uciși înainte de asta, tuturor celor care au suferit înainte să pot încerca asta, tuturor celor care ar putea suferi după, indiferent de succesul sau eșecul meu.

Nu mă aștept la iertare, dar dacă aș fi văzut orice altă cale de a ajunge atât de aproape, aș fi ales-o. Din nou, sincerele mele scuze.

Să trecem la motivul pentru care am făcut toate acestea:

Sunt cetățean al Statelor Unite ale Americii.

Ceea ce fac reprezentanții mei se reflectă asupra mea.

Și nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să-mi murdărească mâinile cu crimele lui.

(Ca să fiu complet sincer, nu mai eram dispus de mult timp, dar aceasta este prima oportunitate reală pe care am avut-o să fac ceva în privința asta.)

Cât timp discut asta, voi trece și prin regulile mele de angajament (probabil într-un format groaznic, dar nu sunt militar, așa că asta e.)

Oficialii administrației (fără a-l include pe dl. Patel): sunt ținte, prioritizate de la cel mai înalt rang la cel mai scăzut

Secret Service: sunt ținte doar dacă este necesar și trebuie neutralizați non-letal dacă este posibil (adică sper că poartă veste antiglonț pentru că loviturile în zona centrală cu puști cu alice afectează grav oamenii care nu poartă)

Securitatea hotelului: nu sunt ținte dacă este posibil (adică doar dacă trag în mine)

Poliția Capitoliului: la fel ca securitatea hotelului

Garda Națională: la fel ca securitatea hotelului

Angajații hotelului: nu sunt ținte deloc

Oaspeții: nu sunt ținte deloc

Pentru a minimiza victimele, voi folosi alice în loc de gloanțe solide (penetrare mai redusă prin pereți)

Aș trece totuși prin majoritatea celor de aici pentru a ajunge la ținte dacă ar fi absolut necesar (pe baza faptului că majoritatea oamenilor au ales să participe la un discurs al unui pedofil, violator și trădător și sunt astfel complici), dar sper sincer să nu se ajungă acolo.

Răspunsuri la obiecții:

Obiecția 1: Ca creștin, ar trebui să întorci și celălalt obraz.

Răspuns: A întoarce și celălalt obraz este pentru când tu însuți ești oprimat. Eu nu sunt persoana violată într-un centru de detenție. Nu sunt pescarul executat fără proces. Nu sunt un elev aruncat în aer sau un copil înfometat sau o adolescentă abuzată de numeroșii criminali din această administrație.

A întoarce și celălalt obraz când altcineva este oprimat nu este comportament creștin; este complicitate la crimele opresorului.

Obiecția 2: Nu este un moment convenabil pentru tine să faci asta.

Răspuns: Am nevoie ca cei care gândesc astfel să ia câteva minute și să realizeze că lumea nu se învârte în jurul lor. Credeți că atunci când văd pe cineva violat sau ucis sau abuzat, ar trebui să trec mai departe pentru că ar fi „incomod” pentru cei care nu sunt victima?

Acesta a fost cel mai bun moment și cea mai bună șansă de succes pe care le-am putut concepe.

Obiecția 3: Nu i-ai prins pe toți.

Răspuns: Trebuie să începi de undeva.

Obiecția 4: Ca persoană pe jumătate de culoare, pe jumătate albă, nu ar trebui să fii tu cel care face asta.

Răspuns: Nu văd pe nimeni altcineva preluând responsabilitatea

Obiecția 5: Dați Cezarului ce este al Cezarului.

Răspuns: Statele Unite ale Americii sunt guvernate de lege, nu de una sau mai multe persoane. În măsura în care reprezentanții și judecătorii nu respectă legea, nimeni nu este obligat să le ofere nimic ordonat în mod ilegal.

Aș dori, de asemenea, să-mi exprim aprecierea față de foarte mulți oameni, deoarece este puțin probabil să mai pot vorbi cu ei (decât dacă Secret Service este uluitor de incompetent.)

Mulțumesc familiei mele, atât celei personale, cât și celei din biserică, pentru dragostea voastră de-a lungul acestor 31 de ani.

Mulțumesc prietenilor mei pentru compania voastră de-a lungul anilor.

Mulțumesc colegilor mei din numeroase locuri de muncă pentru pozitivitatea și profesionalismul vostru.

Mulțumesc studenților mei pentru entuziasmul și dragostea voastră pentru învățare.

Mulțumesc numeroșilor cunoscuți pe care i-am întâlnit, în persoană și online, pentru interacțiuni scurte și relații de lungă durată, pentru perspectivele și inspirația voastră.

Vă mulțumesc tuturor pentru tot.

Cu sinceritate,

Cole „coldForce” „Friendly Federal Assassin” Allen

PS: Ok, acum că partea sentimentală s-a terminat, ce naiba face Secret Service? Scuze, o să mă plâng puțin aici și o să renunț la tonul formal.

Adică, mă așteptam la camere de securitate la fiecare colț, camere de hotel interceptate, agenți înarmați la fiecare 3 metri, detectoare de metal peste tot.

Ce am găsit (cine știe, poate își bat joc de mine!) este nimic.

Nicio securitate nenorocită.

Nici în transport.

Nici în hotel.

Nici la eveniment.

Adică, primul lucru pe care l-am observat când am intrat în hotel a fost sentimentul de aroganță.

Intru cu mai multe arme și nimeni de acolo nu ia în considerare posibilitatea că aș putea fi o amenințare.

Securitatea de la eveniment este toată afară, concentrată pe protestatari și sosirile curente, pentru că aparent nimeni nu s-a gândit ce se întâmplă dacă cineva se cazează cu o zi înainte.

Adică, acest nivel de incompetență este nebunesc și sper sincer să fie corectat până când această țară va avea o conducere cu adevărat competentă.

Serios, dacă eram un agent iranian, în loc de un cetățean american, aș fi putut aduce aici un nenorocit de Ma Deuce și nimeni nu ar fi observat nimic.

Absolut incredibil.

Și dacă este cineva curios cum se simte să faci așa ceva: este îngrozitor. Vreau să vomit; vreau să plâng pentru toate lucrurile pe care voiam să le fac și nu le voi mai face niciodată, pentru toți oamenii a căror încredere este trădată; simt furie gândindu-mă la tot ce a făcut această administrație.

Nu pot spune că recomand! Rămâneți la școală, copii.