Mesajul cardinalilor pentru Trump: Deciziile Casei Albe riscă să destabilizeze lumea

Într-o declarație redactată împreună, Blase Cupich, Robert McElroy și Joseph Tobin au criticat modul în care dezbaterea privind politica externă este blocată de polarizare politică, partizanat și interese limitate. „Ca națiune și ca lume, ne confruntăm cu o criză morală”, a subliniat McElroy, amintind de influența semnificativă a SUA în plan global, scrie AP.

Cardinalii au menționat intervenția militară în Venezuela, declarațiile privind achiziția Groenlandei și războiul din Ucraina ca situații ce ridică probleme esențiale despre folosirea forței și definiția păcii. Ei au insistat că războiul nu trebuie folosit pentru interese înguste. Au mai declarat și că acțiunea militară ar trebui să fie ultima opțiune, rezervată doar cazurilor extreme.

Poziția celor trei ierarhi a fost influențată de discursul din 9 ianuarie al Papei Leon XIV, primul papă de origine americană. În fața diplomaților acreditați la Vatican, acesta a criticat recurgerea la forță pentru impunerea dominației. El a avertizat că astfel se subminează ordinea juridică internațională stabilită după Al Doilea Război Mondial. Deși nu a indicat direct state, contextul a vizat acțiuni recente ale SUA și conflictul declanșat de Rusia în Ucraina.

Un alt punct de îngrijorare îl reprezintă diminuarea semnificativă a fondurilor pentru USAID, măsură adoptată anul trecut. Cardinalul Tobin, cu experiență în peste 70 de țări, a atras atenția că această decizie afectează lupta împotriva foametei, accesul la servicii medicale și protejarea demnității umane. „Nu putem construi prosperitatea pe suferința altora”, a afirmat el, pledând pentru o politică externă orientată spre binele comun.

Deși criticile sunt ferme, cardinalii au precizat că nu sprijină niciun partid politic. Scopul lor este ca SUA să își recâștige autoritatea morală la nivel mondial. Iar acest lucru se face printr-o politică externă ce pune în prim-plan viața, libertatea religioasă și demnitatea fiecărei persoane. Conferința Episcopilor Catolici din SUA a susținut mesajul, iar Casa Albă nu a oferit încă un răspuns oficial.

În încheiere, cardinalii au subliniat că responsabilitatea pentru menținerea decenței umane aparține atât liderilor politici, cât și cetățenilor. „Oamenii de bună credință trebuie să apere principiile fundamentale ale umanității”, a spus Tobin, adresându-se atât factorilor de decizie de la Washington, cât și publicului larg.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)